朱立倫赴新竹挺林耕仁「正藍軍」　狂轟林智堅：只會作秀放煙火

▲國民黨行動中常會來到新竹，拉抬候選人林耕仁選情。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新竹報導

九合一倒數不到一個月，為拉抬黨籍新竹市長候選人林耕仁聲勢，國民黨中常會2日移師新竹市舉行，破除「藍白合」的耳語。黨主席朱立倫致詞時呼籲，所有正藍軍朋友要團結一致，新竹是科技發展城市，感謝當時前輩的遠見，創建新竹科學園區，這都是在國民黨時代發展起來的，痛批民進黨籍前新竹市長林智堅只有「虛有其表、包裝式的政治操作」。

朱立倫直言，林耕仁在新竹服務25年，擔任黨團書記長多年，建設新竹讓新竹快速發展，他話鋒一轉，重轟林智堅讓大家看到虛有其表、包裝式的政治，看到新竹市立棒球場花那麼多錢，幾天就破功，「如同他的兩本論文，從頭抄到尾，新竹市民引以為恥，讓市民感到丟臉」，現在是新竹需要改變的時候了。

朱立倫強調，林耕仁也許不會作秀、不會放煙火，但會用腳踏實地的態度，為新竹市民來打拚，這是國民黨的決心。

林耕仁則說，「我們風雨無阻走遍新竹，有些外縣市人說要打空戰創作聲量，但我認為不能為了博取聲量喪失對這塊土地的關懷，我要用真誠打動市民的心，只有與人民接觸才知道他們真正心聲」，他要讓新竹成為宜居的幸福城市，他接著譴責對手高虹安企圖操作棄保，只能從做「藍白合」的假議題來創造聲量，他表示，最後三周要全力衝刺，「我一定會把承諾說到做到，做新竹一輩子的志工」。

最後，林耕仁更下猛藥宣示，「未來4年所得都全數捐給弱勢團體、社福機構」，國民黨一定會贏回這次選舉。