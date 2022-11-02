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陸多地恢復重建「基層供銷社」　民眾憂回到計劃經濟「領糧票」時代

▲北京朝陽區供銷社便民服務中心。（圖／CFP）

▲北京朝陽區供銷社便民服務中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大後，地方恢復重建「基層供銷社」的資訊陸續傳出，其中，湖北自2015年至今，已從696個增加至2021年底的1373個。由於基層供銷社曾為大陸解放初期「計劃經濟」下的產物，也讓不少民眾憂心是否要藉此回到過去「領糧票、油票」時代。對此，大陸不少官方媒體撰文分析澄清，解決民眾心理疑慮。

▲宜昌博物館內收藏的湖北省糧票。（圖／CFP）

▲宜昌博物館內收藏的湖北省糧票。（圖／CFP）

《財聯社》報導，在楊奶奶的記憶裡，與供銷合作社相關的回憶是一疊又一疊的糧票、布票。「當時物資緊張，集體給每家每戶按人頭髮一定數量的布票、糧票，糧票上寫著半斤、一斤的重量。」楊奶奶說，在計劃經濟時代，供銷社作為農村唯一商品供應部門，一般開在集鎮上，賣有百貨、食品、五金、農用物資等。

報導稱，供銷社一直存在，其歷史可以溯源到1922年7月成立的「安源路礦工人消費合作社」，歷經多年變革後，形成了目前分布在各地的供銷社。在市場經濟的當下，供銷社基層社除了發揮最開始的保障農村地區物資供應、穩定物價外，已經逐漸發展成一個包含物資流通、技術服務、農田托管等功能的綜合中心。

湖北襄陽供銷社辦公室主任馬通指出，在建設初期，供銷社統購統銷，統計需求然後計劃生產，「在國家經濟發展起來、供需慢慢不平衡之後，計劃經濟固有的缺陷也暴露出來...即便歷經種種轉化和變革，供銷社也是一直存在。」

▲西安民眾在觀光區開設的復古供銷社小店。（圖／CFP）

▲西安民眾在觀光區開設的復古供銷社小店。（圖／CFP）

馬通表示，供銷社原本的四大體系承擔著農資、日用百貨、農副產品、再生資源的回收和銷售的職能，「鄉下常見的廢品回收站、農產品收購點大多和我們供銷社有關，即便是一些個體戶也有的會掛著我們的牌子，由我們為他們宣傳的同時也做出一些監管。」

馬通認為，現今的供銷社不僅商品較多，形式和銷售渠道也變多，甚至還採取線上、線下結合，除了自己做電商助農銷售，各地供銷社大多會與相關部門合作，對當地有需要的居民進行電商培訓，讓農民學會自己做電商。

對於民眾憂心的「統購統銷」及「民生物資壟斷」情況，馬通強調，雖然在價格上目前沒有統一的平台支撐，但未來一定會有，同時，增加的基層社也僅是基層的門店，「眾多同類商超不會因多一家就被擠壓，即使形成一定的競爭，也會是利於各大企業自身發展和消費者消費的良性競爭。」

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