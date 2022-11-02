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老公「偷藏破黑絲襪」　新婚半年沉默了！人妻哭：世界頓時崩塌

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO與老公新婚半年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

才新婚半年，竟發現老公不為人知的另一面！一名人妻透露，與老公交往5年後才結婚，怎料某天返家，她發現書房亂七八糟，意外發現紙袋裡有原PO不見的破絲襪與飾品。事後老公沉默許久，而真相曝光後，讓原PO淚崩哀號，「我的世界也頓時好像崩塌了...對他建立的信任直接被毀了 。」

一名女網友在Dcard緩緩道來，老公個性陰柔、處事細膩、不爆粗口，甚至會觀察原PO的小情緒等，「曾經有朋友私下揶揄我老公，說他很娘、很不Man」，原PO為此跟朋友鬧不愉快，「現在都什麼年代了，無法理解還有人被性別刻板印象給綁住？」

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而交往5年與結婚半年來，老公都把原PO捧在手掌心呵護，因此毫不在意他人的眼光。但說也奇怪，結婚前一年開始同居時，原PO卻發現她的衣物、飾品、絲襪會憑空蒸發，詢問過老公，也只得到「不知道、沒注意」的答案，唯獨他有特別回應，一條絲襪破洞了，就順手幫原PO丟掉，當下原PO也沒有多想。

直到最近原PO身體不適，下午請假回家休息，正巧老公不在家，偏偏書房很亂，於是原PO走進去整理一番，意外在雜物櫃裡看到一個紙袋，裡頭竟是她失蹤的飾品、數件破掉的絲襪。

▲▼絲襪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO在老公書房找到破洞絲襪，真相好崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

當下原PO滿臉問號，「第一個反應只是滿滿的不解，為什麼老公要騙我？為什麼要藏我的東西？」她內心更冒出各種小劇場，「老公不想要我穿得太清涼？不想要我戴好看的飾品，所以偷藏起來？」

等老公回家後，原PO決定直球攤牌問個清楚，殊不知老公不發一語，緩緩走過來到她身邊，沉默了許久都不說話，此舉令原PO感到非常不安，「老公的反應馬上讓我知道事情不是這麼簡單。」

萬般掙扎之下，老公坦言「我一直以來都對女裝很著迷，自己也喜歡穿上女裝的感覺」，兩人選擇同居、結婚後也努力改掉這怪癖，無奈「我還是無法控制自己！」

老公也直言，會趁原PO不在家時，偷穿原PO衣服甚至藏起來，但並非有意欺騙，而是怕原PO知情後會離開他身邊。過程中，老公邊說邊哽咽，原PO思緒也錯亂了，「我的世界也頓時好像崩塌了」，那一晚她痛哭了一夜，「這麼大的事情我居然被蒙在鼓裡？我對他建立的信任直接被毀了」、「想到那部電影《丹麥女孩》，只覺得那位妻子真的好偉大，我有辦法和她一樣嗎？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「又沒什麼，女生穿男生的襯衫，就是男友風就是可愛，男生穿女裝就問題一堆，是怎樣？」「老公應該壓力真的很大，如果外人看不出來，只是喜歡在家裡自己穿女裝，這樣妳會覺得比較能接受嗎」、「天吶太震撼了，如果是我，我覺得我沒辦法接受，但也不是妳老公的錯，辛苦你們了，希望你們可以找出最棒的解決方法」、「喜歡穿女裝，不等於喜歡男生，除非他是雙性或同性戀，跟妳結婚只是煙霧彈，那妳再考慮下一步該怎麼做」。

有過來人正能量分享，「我老公也有女裝癖，他的性別認同是男性，但有一小部分的他想成為女孩子，所以會穿女裝來滿足小小的自己。我是完全無感啦，每個人都會有難以啟齒的小秘密，反過來我還滿高興他願意和我分享這件事」、「我有一個男性朋友（台北科技業），他一直是穿女生蕾絲內褲、在家喜歡高跟鞋跟絲襪，最喜歡穿褲襪高跟鞋跟太太做愛，她太太完全接受也生了2個孩子」。

▼過來人分享類似經歷。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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