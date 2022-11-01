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19歲女大生「眼前有飛蚊」　就醫檢查竟罹乳癌！化療半年不幸離世

▲病人雙眼的視神經盤出現早期的視乳頭水腫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲病人雙眼的視神經盤出現早期的視乳頭水腫。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名19歲女大生因眼前出現飛蚊，以為3C看太久導致飛蚊症。就醫檢查後，發現竟是乳癌轉移到腦部，而顱內壓升高影響到視力，她接受放射治療半年，仍不幸過世。

收治病例的達特楊眼科集團執行長洪啟庭博士表示，女大生就醫時主訴，近3天眼睛出現飛蚊症狀，過去不曾有過，懷疑是手機盯太久。醫師替她檢查雙眼，發現玻璃體沒有明顯混濁，視網膜也沒有明顯退化與破洞，不過，原本應正常的圓形視神經盤，竟然變成不規則的邊緣，初步診斷為早期的視乳頭水腫。

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▲達特楊眼科集團執行長洪啟庭博士。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科集團執行長洪啟庭博士。（圖／記者許宥孺攝）

醫師認為女大生應進一步檢查，立即替她安排電腦斷層掃描，結果竟發現腦部右後方長出一顆腫瘤，嚴重恐致生命危險，因此立即替女大生轉往神經外科接受診治，經醫師證實已是晚期乳癌，因癌細胞轉移到腦部，接受半年治療仍不治。

▲女大生友人述說當時就醫狀況。（圖／記者許宥孺攝）

▲女大生友人述說當時就醫狀況。（圖／記者許宥孺攝）

友人表示，女大生被診斷出乳癌前，頂多是會說眼睛酸澀，沒有什麼大症狀，直到眼睛出現黑點，以為是飛蚊症，才找醫生檢查，沒想到醫師認為可能不是飛蚊症這麼單純，輾轉檢查，發現腦部有一顆瘤，更進一步檢查出源發點是乳癌，當下大家都很吃驚，「她這麼年輕」，化療半年，副作用撐不下去，短短半年就離開人世。

▲女大生接受電腦斷層掃描，發現腦部右後方出現明顯腫瘤(紅圈處)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女大生接受電腦斷層掃描，發現腦部右後方出現明顯腫瘤(紅圈處)。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭指出，飛蚊症普遍因玻璃體退化，而女大生則是因早期視乳頭水腫，導致顱內壓升高。視乳頭水腫大多沒有症狀，因此極容易被忽視，出現視乳頭水腫的原因，包含腦部腫瘤、顱內高血壓。

令人意外的是，女大生接受外科檢查，發現腦瘤不是原發性，而是乳癌轉移所致。洪啟庭指出，在台灣，乳癌最常發生於45-69歲，而個案才19歲，不吃炸物、家族沒有人罹癌，算是非常年輕的乳癌患者，遺憾的是，個案接受放射治療和化學治療後，腦部腫瘤仍變大，6個月後仍不幸過世。

▲女大生接受治療後，腦瘤仍沒有變小。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女大生接受治療後，腦瘤仍沒有變小。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭指出，飛蚊症治病因是玻璃體腔的多種的膠原纖維蛋白損害、細胞雜屑沉積、發炎細胞聚集與玻璃體液化等，造成明顯的玻璃體混濁，形成圓、線、蚊子、蒼蠅等形狀。飛蚊症並不可怕，但要特別小心合併視網膜有破洞，及後續的視網膜剝離或黃斑部裂孔，而有失明之虞。

洪啟庭強調，尤其是高度近視，與長期暴露在3C產品的藍光下，更是危險族群。因此建議，只要眼前出現飛蚊，飛蚊數目增加、或飛蚊形狀變大，一定要尋找眼科醫師幫忙。

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