印度斷橋9人被捕身分曝光　倖存者指20名屁孩猛晃橋釀禍

記者張靖榕／綜合外電報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）發生斷橋141死事件後，警方已逮捕9名關係人士。一名倖存者在醫院受訪時表示，當時橋上有15至20人在大力搖晃吊橋，之後就發生斷橋慘案。

▲古吊橋維護有嚴重瑕疵，加上屁孩猛晃橋，最終釀成大禍。（圖／翻攝推特）

該座位於莫比鎮（Morbi）墨丘河（Machchu River）上的古橋擁有140年歷史，今天歷經7個月整修後於上周開放。10月26日開放當天，負責維護工程的Oreva公司的工作人員在記者會上表示，經歷過這次整修，吊橋可以維持8至10年不必再整修，但顯然並非如此。

印媒《國際亞洲新聞》報導，9名被捕人當中，包括2名Oreva公司的經理，2名售票員、2名承包商以及3名保全人員。

▲百年吊橋斷裂至少141死。（圖／達志影像／美聯社）

當地媒體訪問到一名躺在醫院的倖存者，他仍因落水而身體虛弱，他清楚指出，橋上當時至少有15至20名青少年用危險方式猛力搖晃吊橋。這點與監視器錄影畫面內容大致相符，監視錄影畫面顯示，一群男性在橋樑中段猛力搖晃吊橋，下秒繩索應聲斷裂，橋上所有人都落水。

當時約有500人在橋上，另一名倖存者說因為自己和2名朋友都懂得游泳，因此落水後第一個念頭就是想著盡力救人，最終大約救了50至60人。