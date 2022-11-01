林姿妙涉貪案　3官員原認罪「開庭全翻供」

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉犯貪汙等案，宜蘭地院昨日（10月31日）上午開庭，原本在偵查期間認罪的前宜蘭縣建設處代理處長吳朝琴、宜蘭縣農業處長康立和、前農業處農務科長吳東原皆翻供，否認有貪汙等犯行。

▲林姿妙否認涉犯貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

宜蘭地檢署於今年8月23日起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分；第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。

除了地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽當庭承認偽造文書罪，包含林姿妙在內等其他13人皆否認犯罪。其中原本在偵查期間認罪的前宜蘭縣建設處代理處長吳朝琴、宜蘭縣農業處長康立和、前農業處農務科長吳東原同聲翻供，否認有貪汙行為。

吳東原表示，他是在打完疫苗隔天接受問訊，因為副作用的關係身體不適，部分證詞可能說錯了。康立和則強調，1558地號一直都是農地農用，從未變更。吳朝琴也只承認起訴的客觀事實，例如曾致電陳正勳等等，但否認貪汙等罪。

▲林姿妙在記者會上大罵起訴她貪汙的檢方是雙重標準。（圖／記者游芳男翻攝，下同。）

而林姿妙也在結束宜蘭地院準備庭之後召開記者會，表示自己受到惡意栽贓抹黑，「太超過了」，類似1558地號土地案子，到了市公所處理，他們就可以有行政裁量權，換成只要是跟她相關的官員，就變成圖利，而1558地號從2017年種植芭樂果樹至今生長良好，從空照圖及現況照片都可以看出來，卻遭到檢方查辦，「這難道不是對我的政治迫害嗎？請大家來評評理」。

記者會中，林姿妙公開宜蘭市公所從2021年到今年針對民眾為了免課土地增值稅，公所所核發的農用證明，土地上都還有礫石，農作物生產不良，兩相對照下的落差非常大，她問，「為什麼這些就都是合法的？不用課土地增值稅都沒有問題？」

林姿妙痛批，一樣是申請核發農用證明以免徵土增稅，有人就能夠有行政裁量權，但跟她有關的案子，就算有種果樹，還長得很好，卻還是被認定不符合農地農用，「這樣合理嗎？」

▼林姿妙公開1558地號的空拍圖和現況照片。

