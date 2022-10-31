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社會 社會焦點 保障人權

外送員「故意」4度撞翻單車伯　見警一口價丟2000和解走人

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

一名38歲金姓外送員29日晚間騎車行經新店景美橋前時，與一名騎腳踏車的66歲侯姓老翁發生行車糾紛，不料他一言不合就催油門衝撞對方，還反覆撞擊4次並一度出腳踹人。警方趕到後，金男坦承故意撞人，接著「一口價」拿出2000元問侯男要不要和解，由於侯男同意和解，雙方未進派出所各自離去。

▲▼▲▼外送員蓄意4度撞翻單車阿北　見警「一口價賠2000」成功和解走人。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權使用）

▲外送員因行車糾紛，竟4度衝撞阿伯。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權使用）

新店警分局29日晚上9點35分接獲通報，新北市新店區寶慶街與順安街口發生車禍，趕到後發現為一名機車金姓外送員與腳踏車侯姓騎士發生碰撞，腳踏車倒地且車上物品散落在周圍。金姓外送員向警方坦承，他因超車問題與侯男發生糾紛，才會蓄意衝撞對方。

員警趕到時，雙方已無衝突，侯男只有腿部瘀青，無其他明顯外傷並表示不需就醫，原本要進一步細問過程，此時金男主動提出「付錢和解」，當場拿出2000元詢問侯男接不接受，侯男收下鈔票並同意不就毀損或傷害部分提告。現場員警再次確認侯男不提告後，未製作筆錄，依規定抄登資料後，當場讓雙方離去。

▲▼外送員蓄意4度撞翻單車阿北　見警「一口價賠2000」成功和解走人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼外送員蓄意4度撞翻單車阿北　見警「一口價賠2000」成功和解走人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方趕到後，阿伯的腳踏車倒在馬路上，而雙方已無衝突。（圖／記者陳以昇翻攝）

車禍經過被現場其他車輛的行車記錄器錄下，YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享該車禍影片，引發網友熱烈討論，有人說「不管發生什麼糾紛，也不能合理化這種行為」、「不管前後原因是什麼，這樣惡劣衝撞很危險唉」、「是不爽阿伯停太內側嗎」、「有事報警就好，用車壓人是哪一招」。

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