印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩「大字型猛搖」

記者張靖榕／綜合外電報導

印度西部古吉拉特邦30日發生吊橋嚴重傷亡事件，當地媒體報導逾500人落水，目前死亡人數已增至141人。隨著吊橋斷裂前的畫面曝光，社群網站上更流傳一段從橋上拍攝的影片，一群屁孩在橋中央狂搖，下秒吊橋應聲斷裂。台灣PTT鄉民紛紛表示，「超載才是主因，搖只是加速發生」、「走吊橋都一堆白目愛亂搖」。





▲印度吊橋上監視器捕捉到斷裂瞬間。（圖／翻攝推特）

最新一段流傳的推特影片顯示，事發當日晚間畫面拍到一群年輕男性在吊橋中段停留，部分人在上頭擺拍，還有一堆人在抓著吊橋猛搖，橋面、固定繩在空中劇烈晃動約15秒後，一邊繩索應聲斷裂，所有人瞬間掉落水中。

▲據指出，當天下午就有屁孩在猛搖橋踹繩索。（圖／翻攝推特）

目前死亡的141人中，多數是女性和小孩，此事件引起印度全國關注，網友憤怒直指畫面中間一名穿著白色襯衫的男性，兩手各抓吊橋一邊的防護網呈「大字型」不斷搖晃，屁孩舉動害得橋斷人亡，「怎麼會有人做出這麼蠢的事情」？

此則新聞也在台灣PTT引起討論，台灣鄉民表示不知那個狂搖吊橋的中二還有沒有活著，其他人回覆，「在地獄門口還補踢自己兩腳」、「跟擠踏事件還有人故意推擠一樣」、「走吊橋還滿多白目愛亂搖的，自以為神勇」、「人類死於愚蠢」。

許多鄉民也認為，吊橋入口處應該都會標註限制多少人，若沒有的話很誇張，小小一段吊橋一次站上500人很可能已經超重，「重點應該是超載，搖只是最後稻草。」