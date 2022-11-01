台灣業者與NASA共同研發！睡眠問題靠「它」一併解決

【企劃特輯】

根據調查，台灣每9人就有1人有睡眠障礙問題，不論是入睡困難、時睡時醒、淺眠、睡眠呼吸中止症等睡眠品質不佳的症狀。睡眠品質不佳，影響的層面相當廣泛，包含了體力、集中力、情緒、耐心等都會被影響，失眠的原因其實也有很多因素，從飲食到日間的活動或是壓力等，但你可曾想過，脊椎問題也會導致失眠嗎？趙浩昱醫師分享：「枕頭的高度對睡眠很重要，因為枕頭太高太低、支撐力不足，會造成血流不順導致大腦長期缺氧引發中風、心血管疾病，頸椎關節壓迫到附近的神經，就會釋放出錯誤的訊息干擾睡眠、肩頸痠痛等問題產生。」

石墨烯減壓枕 95%測試者改善睡眠障礙

有台灣研究團隊為了改善與睡眠障礙問題，運用NASA美國太空總署認證的材質，並且導入HSG+石墨烯材質，以及調節式幫浦，設計出「石墨烯NASA減壓枕」。經過測試，高達95%的測試者使用後，入睡時間提早了50%以上，深層睡眠時間也增加達80%。

任何人都適用！自由調枕高 解決各種睡眠問題

隱形雙手托頸部 舒緩肩頸疼痛 解疲勞

這款「石墨烯NASA減壓枕」獨家設計「調節幫浦」，就像為你量身訂做一樣，可依不同頭型、頸長自由調節高度，不僅服貼、協調肩頸位置、能拉伸頸椎關節，釋放頸椎壓力，不會因為枕頭太低、太高引起失眠、睡眠中止症、頸椎病、落枕等症狀；還加入「碟形頸托片」，就像一雙無形的雙手，全面托著脖子，解決肩頸血管、神經壓迫造成的疼痛與疲勞感。

專技太空記憶棉x HSG+石墨烯 提升腦部微循環

另外，「石墨烯NASA減壓枕」與美國NASA太空總署合作，開發特殊專利「太空記憶棉」，能有效緩釋血管與骨骼壓力、自動調節頭部支撐力，避開危險部位、矯正因壓力集中在血管上導致的血流中斷、脆化爆管危機，所以能改善失智腦霧、頭昏眼花、憂鬱暴躁等問題；再結合獨家「HSG+石墨烯」材質，釋放高能量遠紅外線能量波，深入皮下12公分至腦部深層，提升血流量、血流速與血氧量，帶動整體血液循環，達到疏通腦部硬化堵塞、增厚過薄管壁、再生末梢神經連結，並活化大腦記憶區，使記憶力、反應力、判斷力大幅提升。

不但改善了失眠、落枕、頸椎病、降低缺氧、腦幹缺血、中風猝死等問題發生，經4000位高壓上班族、55歲以上中老年退化族群、免疫不佳族群實測證實，透過「石墨烯NASA減壓枕」讓睡眠品質越來越好、思路越睡越清晰。因為效果優異，不僅榮獲衛福部第一級醫療器材許可證外，也被許多醫學專業人士大力推薦。

NASA認證材質「石墨烯科技減壓枕」哪裡買？

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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