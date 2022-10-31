懷孕人妻愛裸睡！阿公突跑來開房門逼「去顧阿嬤」　她當場氣炸

▲阿公突然亂開原PO的房門。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚後要如何和另一半的家人相處，讓不少人感到困擾。一名人妻表示，最近婆家阿嬤因為開刀需要人照顧，於是家人就叫她幫忙，平時她都從起床後陪伴到晚上。沒想到某天阿公明明在家，竟然還擅自跑來開她的門，叫她去幫忙顧阿嬤，讓她相當不滿，不知道該怎麼解決。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，最近阿嬤開刀需要人照顧， 因為她懷孕都待在家裡，所以家人就請她去陪伴照顧。平時她都是從起床一路陪到晚上，等到家人回家後就換班，「阿嬤一下躺、一下要廁所、一下要起來坐，雖然目前不太需要人家幫忙，但是需要一直看著」。

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▲原PO因為懷孕，晚上不好睡。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

原PO表示，因為懷孕導致身體不舒服，晚上都睡不好，所以常常到白天才睡著，平時也習慣裸睡，大多時候都會鎖門。不過因為老公工作回家會進門洗澡，又需要她特別起床開門，睡眠狀況都會被影響，加上婆家人不太會擅自開門，所以她和老公後來討論決定不鎖門了。

沒想到某天中午阿公突然開始大喊原PO的名字，還跑去開她的房門，叫她到樓下睡去顧阿嬤，讓她很生氣，「為什麼阿公不自己陪他老婆？他叫我的時間他就已經在家裡了，為何叫我這大肚子的？」她和老公說完後，對方很支持她去抗爭，但她不想和婆家人爭論，怕被以為是在打小報告，因此只好作罷，不過又不知道該如何解決這個問題，所以選擇PO文求助。

▲原PO抱怨阿公。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少網友看到後紛紛表示，「還是要鎖門，可以考慮換指紋鎖就好了，幾千塊買個方便，很值得！重點是老公會站在你這邊就好」、「不要住婆家、你老公挺你就讓他去跟他爸媽反應，哪有那種老公要去幫你講話，你還要他別去的？ 」「講幾百遍了，不要住婆家當免費傭人」、「花幾千裝個密碼鎖就搞定，老公以後按密碼進來，但有能力還是搬出去舒服」。