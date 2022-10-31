微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

▲MSI推出MEG Ai1300P PCIE5原生電源供應器。（圖／微星提供）

記者高兆麟／綜合報導

因應GeForce RTX 40系列顯卡的全新登場，全球知名的電腦品牌大廠微星MSI也正式推出相容於ATX3.0標準的白金認證MEG Ai1300P PCIE5電源供應器，微星也表示，為迎接一年一度雙11活動，11/1起凡購買GeForce RTX 40系列顯卡或MSI機殼任一款，加購MEG Ai1300P PCIE5電源供應器立即限折1111元，並針對機殼、水冷、電競椅也有一系列優惠回饋活動給玩家。

全新MEG Ai1300P PCIE5 產品的最大亮點，便是支援PCIe 5.0和完整相容Intel PSDG ATX 3.0的標準。標配由PCIe 5.0所衍生的16 PIN PCIe 連接埠，最高可提供達600W的功耗，可完美對應原生支援PCIe 5.0的GeForce RTX 40系列顯卡所需；此外，為強化用戶在高頻運作下的安全性，相容於ATX 3.0標準的電源，可承受高達 2 倍的瞬間系統峰值這次功耗和 3 倍的 GPU 瞬間峰值功耗，完美對應未來的高性能/高功耗的各式零組件。

微星表示，相較於其他同級產品，MEG Ai1300P PCIE5 除了提供穩定的電源供應外，更內建有一組特殊設計的智能晶片，透過此一設計可藉由微星獨有的MSI CENTER軟體來進行電源供應器的各種設定控制，提供更好的使用者體驗。

為打造更好的Gaming Intelligence遊戲智能體驗，MSI CENTER一直不斷地持續進化，其整合MSI所有獨家軟體，藉由其可即時監控MSI電源供應器的各項供電狀況，包括GPU和CPU耗電百分比，及系統整體使用的總功率狀態。

同時PSU的散熱風扇也可根據實際負載狀況和溫度，在性能或靜音模式間進行切換調整。此外，面對龐大電流輸出時，玩家也可以依據自己的需要，進行供電模式的單路/多路切換，提供更好的系統保護。

微星也表示，一直以來MSI在開發產品時，為了顧及消費者的使用體驗，都是致力於性能與噪音的最佳平衡，在電源供應器上也不例外。全新的MEG Ai1300P PCIE5搭載微星獨家MEG Silent Gale P12靜音風扇，利用MSI Center的智能風扇模式，可以自動檢測負載和溫度即時狀況來調節風扇轉速，減少不必要的噪音。

MEG Ai1300P PCIE5電源供應器採用100%日系105°C電容和固態電容，以及OCP、OTP、OVP、OPP、VP、SCP一系列保護機制，不論在品質上、穩定性上都有極高的要求。MEG Ai1300P PCIE5 更提供完善的散熱片結構，讓電源所產生的熱能獲得更好的散熱，以確保電源運行穩定無虞。