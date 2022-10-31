小石虎隨母覓食遭輾肚腸爆出亡　志工初見面即死別籲減速護生

▲竹山秀林石虎巡守隊日前深夜發現一隻遭路殺的保育類石虎。（圖／翻攝張志銘臉書，下同）

記者高堂堯／南投報導

又傳石虎在馬路上遭到路殺的憾事：有民眾日前深夜發現一隻石虎陳屍於名竹大橋防汛道路，「竹山秀林石虎巡守隊」獲報後前往處理、將屍體轉送農委會特生中心，研判是僅4個月大的雄性石虎，巡守隊召集人張志銘表示，志工們第一次與石虎零距離相見，「卻是生離死別」，呼籲用路人減速慢行、共同捍衛保育類石虎的生存權。

曾任竹山鹿谷區縣議員的張志銘表示，當初為響應農委會友善石虎政策，創立南投縣農業勞工職業工會「竹山秀林社區石虎巡守隊」，希望協助石虎保育工作，也藉此提升竹山鎮的自然生態觀光資源。

該巡守隊於3天前深夜11時許，接獲熱心民眾通報，指出在開車行經名竹大橋防汛道路時，赫見一隻石虎橫躺於路邊；巡守隊立刻出動檢視，無奈這隻石虎已肚破腸流、明顯死亡，只能將屍體轉送特生中心處理。

張志銘說，這隻石虎才4個月大左右，經特生中心專家分析，有可能是隨媽媽外出覓食時，在穿越馬路時不幸遭車輛飛速輾過喪命；他建議相關單位能在現場路段設立警示路牌，提醒用路人慢速行駛。

張志銘指出，巡守隊每月都會上山，前往秀林、大鞍等地區巡守並錄影，剛開始常聽人說「竹山沒有石虎」，現在不但很多人都認識石虎，而且會說「竹山有石虎、有幸福」；巡守員黃永成説，歡迎國人來竹山觀光、一起尋找可愛的石虎，但別忘了「愛幸福（虎）要慢速」。