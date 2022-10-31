台72線再傳石虎遭路殺！動保急衝現場救不回　苗栗今年第7起　

▲台72線苗栗縣東西向快速道路29日深夜一隻3.7公斤的公石虎被路殺，是苗栗縣今年第7起石虎路殺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台72線苗栗縣東西向快速道路29日深夜發生石虎路殺事件，深夜近24時接獲通報有石虎屍體，經查為3.7公斤重的公石虎受撞擊致死，個體已送至南投特生中心研究利用，農業處表示這是苗栗今年第7起石虎路殺案件。

竹南分局後龍分駐所於111年10月29日23時50分許接獲報案，在苗栗縣後龍鎮台72線西向快車道約3.8公里處，有一隻石虎遭路殺，員警及動物保護防疫所人員獲報趕赴現場，發現石虎遭撞擊已經明顯死亡，是1隻3.7公斤的成年公石虎，個體送交南投特生中心處理。

農業處自然生態保育科科長張葦表示，這起石虎路殺是苗栗縣今年第11起石虎死亡意外，也是第7起石虎路殺意外。

由於東西向快速道路大部分段是高架，少部分非高架路段也有路堤，張葦指出，由於快速道路沿後龍溪畔興建，整個後龍溪流域都是石虎的棲息地，遭到路殺的石虎有可能是從起點或路堤缺口上到快速道路而遭到路殺，將配合特生中心到現地勘查，再行施作防止石虎誤闖快速道路的設施。

警察分局醒用路人，石虎是台灣瀕臨絕種保育類動物之一，彌足珍貴，而石虎喜歡在晨昏和夜間活動，呼籲用路人於行經石虎常出沒區域時，請依速限駕駛車輛外，並提高警覺注意周圍人車物，以確保行車安全並避免動物路殺事件發生。

▲▼台72線苗栗縣東西向快速道路29日深夜一隻3.7公斤的公石虎被路殺，是苗栗縣今年第7起石虎路殺。（圖／苗栗縣政府提供）