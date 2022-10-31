鍾東錦陣營自比曼德拉　他傻眼：中了曼德拉效應「記憶被篡改？」

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（資料照／鍾東錦競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺29日在造勢活動上，將鍾東錦比喻成南非前總統曼德拉，指更生人若不能擁有重新來過的機會，那曼德拉也就無法成為世界偉人。對此，民進黨立委林俊憲透過臉書發文說，「你比較像中了『曼德拉效應』，記憶被竄改了吧？」

林俊憲感慨，鍾東錦的發言一次比一次還狂，繼上次亂拿白色恐怖坐黑牢替自己辯解後，現在這位「苗栗肚皮王」又有新說法，居然拿南非黑人民權領袖曼德拉來自比，但曼德拉可不是因為劃人肚皮殺人未遂而入獄，他看鍾東錦不是曼德拉，而是中了「曼德拉效應」吧？

林俊憲解釋，所謂的曼德拉效應，指的是一群人不知何種原因對某件事的記憶集體出錯，得知事實後反而還很驚訝，取名為曼德拉效應就是因為很多人以為他在80年代就在獄中過世，其實他後來有出獄，還擔任南非總統，促進種族和解，直到2013年才逝世。

林俊憲說，曼德拉入獄的這種情況叫做「良心犯」，也就是因為政治、宗教、種族等原因而被當局迫害入獄，跟白色恐怖一樣屬於對人權的迫害，並非他們本身有任何罪行，「難道鍾東錦是為了什麼崇高的理念而去劃人肚皮嗎？他自己都說是酒後衝動了，到底哪來的臉自比曼德拉？」

林俊憲質疑，如果不是酒醉亂講話，會說出這種言論只有一種可能，那就是鍾東錦和他的團隊們也中了曼德拉效應，對鍾東錦當年殺人未遂入獄的記憶錯亂了，要處理的方法也很簡單，判決書現在網路上都找得到，趕快去找來看看，醒醒吧！