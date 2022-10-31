陳時中白天閉關準備辯論　吳思瑤：分3階段著重「以理服人」

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數26天，為備戰本周六（5日）電視辯論會，民進黨台北市長候選人陳時中本周白天減少公開行程。競選團隊總幹事吳思瑤31日說明，準備將分3階段來進行，由於陳時中過去擔任官員，強項在政策論述、論理，所以希望持續以理服人，而不是是以氣凌人。

陳時中今天沒有公開行程，競總上午舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。

對於媒體會中詢問陳時中準備辯論的狀況，吳思瑤說明，陳時中這周公開行程變少了，全心全力投入辯論的準備，所有的政策的論述、議題的攻防，團隊都積極地在部署。

吳思瑤表示，關於辯論將分3階段來進行：第一階段要把170多項政策有效地精煉，在有限的時間內清楚傳達亮點；第二階段會針對政策向蔣萬安及黃珊珊提出詢問，畢竟蔣萬安沒有政策，黃珊珊沒有好政策，在政策議題的攻防上將直球對決。

吳思瑤說明，第三階段是，會協助陳時中了解辯論規則及形式，畢竟陳時中是第一次參與辧論，是選舉素人，過去當官員都是答詢的角色，著重於政策論述、說理的角色，但是辯論需要火力及攻擊性，希望讓陳在辯論會上以理服人，而不是以氣凌人。

媒體追問，陳時中是不是希望有完整時間準備辯論？是否有哪些需要強化的部分？吳思瑤表示，陳時中每天的行程密密麻麻，所以盼這周減少行程和奔波，把政策好好精煉，準備和籌備需要時間，陳一定會拿出最好的表現。