　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

▲▼7-11冬季限定2款聯名美食回歸。（圖／7-11提供）

▲7-11冬季限定「唐揚雞」、「蒜香炸雞丼飯糰」終於回歸。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

隨著氣溫降低，食慾也逐漸大開！就有超商搬出去年熱賣的冬季限定「2款聯名餐點」，即日起於門市開賣，一定要吃最邪惡的「唐揚雞」，一口咬下先是酥脆外皮，接著是鮮嫩多汁的雞肉，口感滿足到不行，另外還有「蒜香炸雞丼飯糰」，口味超濃超過癮。

7-11於去年冬季一推出就熱賣的的「一風堂2款聯名餐點」，今年終於強勢回歸了，首推「御料小館x一風堂 唐揚雞」，使用一風堂炸粉搭配日式醬油、味醂等日式調味醃漬在地雞腿肉，外層再裹上唐揚炸雞粉，吃起來外酥、肉質鮮嫩多汁。

另一款為「一風堂蒜香炸雞丼飯糰」，蒜香炸雞丼是日本一風堂店內暢銷餐點，現在7-11直接把蒜香炸雞丼變成飯糰，裡頭包入整塊蒜香炸雞，使用一風堂本店同款炸粉、特調蒜香醬、蒜粉、日本美乃滋及唐辛子調製而成，口味十分濃郁。

▲▼「Mister Donut X GODIVA」聯名甜甜圈回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲超濃郁「GODIVA甜甜圈」回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吃完鹹的當然要吃點甜的，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」今年再度找來比利時巧克力品牌「GODIVA」合作，聯手推出5款超濃郁巧克力甜甜圈，首推「GODIVA莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」，特別使用自日本引進的綿密巧克力蛋糕圈分別搭配藍莓果餡、伯爵茶卡士達，再放進苦甜巧克力風味鮮奶油，大口咬下吃得到可可香交織果香、茶香，口感超豐富。

▲▼「Mister Donut X GODIVA」聯名甜甜圈回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA聯名甜甜圈將於11/1開賣，每人單筆限購6個。

再來必吃「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」，內餡可是結合焦糖榛果卡士達醬、可可卡士達醬，每咬一口就有絲滑流心餡流出，上層還鋪了可可碎粒豆增添口感；以及經典巧克力波堤搭配醇濃巧克力沾醬的「GODIVA經典可可波堤」，和吃得到可可卡士達內餡加上經典巧克力風味鮮奶油的「GODIVA經典可可波堤圈」，且5款聯名甜甜圈還會附上GODIVA特製Logo巧克力片，11/1起於全門市限時開賣，每人單筆限購6個。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！　爆汗大口喘氣
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝
國軍向美購「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝
詐仔仔嬌妻3447萬！　無良閨蜜現身
快訊／台23線土石流封閉！替代道路有夠遠
爽中40億秒退休買豪宅！　8年後他一句話讓眾人傻眼
快訊／反骨語謙「公開孕肚照」！　直接宣布寶寶性別
快訊／豪雨炸台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」
快訊／入夜炸雨彈！　11縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

【廣編】TAIWAN SUZUKI　擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴

學有光・師友情　「宋恭源獎學金－北科大」計畫啟動

消費模式一直變！萊爾富憑「4大策略」創吸引力：皆為民眾需要

變裝送薯條！9大速食店「萬聖節優惠」快收　麥當勞、漢堡王買1送1

只有今天！　超商「大杯美式、拿鐵第2杯半價喝」

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

【廣編】TAIWAN SUZUKI　擔任第4屆走鐘獎官方合作夥伴

學有光・師友情　「宋恭源獎學金－北科大」計畫啟動

消費模式一直變！萊爾富憑「4大策略」創吸引力：皆為民眾需要

變裝送薯條！9大速食店「萬聖節優惠」快收　麥當勞、漢堡王買1送1

只有今天！　超商「大杯美式、拿鐵第2杯半價喝」

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

金鐘男配被隔離「脫光訊愛小三」　正宮插撥查勤下場GG了！

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

火腿公告王柏融退團　助總：育成約也是機會

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

寂寞覺得冷...柴柴無辜「獨坐沙發」呆愣　媽心疼捨不得出門

梨泰院遇難藝人也遭殃！　傳「名人出現導致推擠釀禍」酸民瘋獵巫

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

消費熱門新聞

9大速食店「萬聖節優惠」要搶吃！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商大杯美式、拿鐵第2杯半價喝

超商連9天「4大飲品第2杯1折喝」

超商連4天4大咖啡飲品第2杯半價喝

買1送1！超商「咖啡優惠」攻略快收下

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

foodpanda「刷卡訂單離奇消失」！業者回應了

消費模式一直變！萊爾富憑4策略擄民心

全聯購物袋漲價了！背後原因被讚

速食店30元炸雞限時5天吃！

更多熱門

相關新聞

手搖飲限時2個月烏龍奶茶第2杯5折

手搖飲限時2個月烏龍奶茶第2杯5折

連喝2個月！台灣茶飲品牌「翰林茶館」祭出最新飲料優惠了，11月1日起至12月31日限時2個月「清香烏龍奶茶特大杯第2杯半價喝」，每人每月限用1次，可換2次。另，TEA TOP第一味今（31）日起連3周每周一也於全門市推限量「轟蜜茶買1送1」，通通不能放過。

秋冬限定「紫米系列手搖杯」回來了

秋冬限定「紫米系列手搖杯」回來了

名字有「立冬進補」鮑魚干貝吃到飽

名字有「立冬進補」鮑魚干貝吃到飽

手搖飲指定3天「飲品買1送1」

手搖飲指定3天「飲品買1送1」

9大速食店「萬聖節優惠」要搶吃！

9大速食店「萬聖節優惠」要搶吃！

關鍵字：

美食雲超商美食超商新品

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面