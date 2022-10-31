超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

▲7-11冬季限定「唐揚雞」、「蒜香炸雞丼飯糰」終於回歸。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

隨著氣溫降低，食慾也逐漸大開！就有超商搬出去年熱賣的冬季限定「2款聯名餐點」，即日起於門市開賣，一定要吃最邪惡的「唐揚雞」，一口咬下先是酥脆外皮，接著是鮮嫩多汁的雞肉，口感滿足到不行，另外還有「蒜香炸雞丼飯糰」，口味超濃超過癮。

7-11於去年冬季一推出就熱賣的的「一風堂2款聯名餐點」，今年終於強勢回歸了，首推「御料小館x一風堂 唐揚雞」，使用一風堂炸粉搭配日式醬油、味醂等日式調味醃漬在地雞腿肉，外層再裹上唐揚炸雞粉，吃起來外酥、肉質鮮嫩多汁。

另一款為「一風堂蒜香炸雞丼飯糰」，蒜香炸雞丼是日本一風堂店內暢銷餐點，現在7-11直接把蒜香炸雞丼變成飯糰，裡頭包入整塊蒜香炸雞，使用一風堂本店同款炸粉、特調蒜香醬、蒜粉、日本美乃滋及唐辛子調製而成，口味十分濃郁。

▲超濃郁「GODIVA甜甜圈」回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吃完鹹的當然要吃點甜的，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」今年再度找來比利時巧克力品牌「GODIVA」合作，聯手推出5款超濃郁巧克力甜甜圈，首推「GODIVA莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」，特別使用自日本引進的綿密巧克力蛋糕圈分別搭配藍莓果餡、伯爵茶卡士達，再放進苦甜巧克力風味鮮奶油，大口咬下吃得到可可香交織果香、茶香，口感超豐富。

▲GODIVA聯名甜甜圈將於11/1開賣，每人單筆限購6個。

再來必吃「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」，內餡可是結合焦糖榛果卡士達醬、可可卡士達醬，每咬一口就有絲滑流心餡流出，上層還鋪了可可碎粒豆增添口感；以及經典巧克力波堤搭配醇濃巧克力沾醬的「GODIVA經典可可波堤」，和吃得到可可卡士達內餡加上經典巧克力風味鮮奶油的「GODIVA經典可可波堤圈」，且5款聯名甜甜圈還會附上GODIVA特製Logo巧克力片，11/1起於全門市限時開賣，每人單筆限購6個。