阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

記者趙禕/上海報導

在伴著「迢迢牽牛星」的「月光」下，我們「甜蜜蜜」的唱著「同一首歌」、喝著加了「春水」的「Mojito」，一起到「外婆的澎湖灣」「搖啊搖」地談一場「太魯閣之戀」 ，告訴你雖然「我要去巴黎」看「青花瓷」，但是我們的「明天會更好」...

一首首耳熟能詳的美妙歌曲，今天下午從擁有百年歷史的法國文藝復興式花園住宅裡傳出，這是來自兩岸多個阿卡貝拉團體隔著海峽在雲端對唱；有超過十萬人次在線上欣賞了這場動人的2022「聲・越・家」兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會。

▲▼來自海峽兩岸的阿卡貝拉團體用歌聲在雲端交流。（圖／記者趙禕攝）

今年是第三次舉辦兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會，和往年一樣，主辦單位也選擇了一棟充滿浪漫風情的老建築裡舉辦，用古典的建築襯托最原始的純人聲演出。活動不僅讓兩岸阿卡貝拉純人聲音樂愛好者透過線上視頻的方式跨海交流，也把擁有深厚文化底蘊的老建築和輕脆與渾厚交融的人聲樂曲結合在一起，讓兩岸民眾在觀看直播參與的過程中，感受海派文化的獨特魅力。

▲▼這棟始建於1905年的法國文藝復興式花園住宅，目前有許多藝術家在裡面工作，同時展示許多美妙的藝術作品。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台辦副主任陽禮華、徐匯區委常委秦麗萍、和曦爵集团董事长刘沁如一起按鈕啟動本次活動。（圖／記者趙禕攝）

本次活動是「聲・越・家」計劃的第三期，主題從前兩年的「相遇」、「相知」，來到今年的「相惜」。兩岸的青年阿卡貝拉樂團以歌會友，有來自上海的徐匯台灣青年阿卡貝拉團、五夜騎士人聲樂團、阿卡主義人聲樂團，和來自台北的神秘失控人聲樂團、Voco Novo爵諾歌手、留聲樂團，透過他們充滿獨特風情的歌聲中，現場氣氛不斷昇華，通過網路的橋樑把相隔兩地的兩岸同胞拉在一起感受到彼此的溫暖。

▲阿卡貝拉愛好者們透過歌聲，像個大家庭一樣感受彼此的溫暖。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台北的伙伴還用短視頻向上海的伙伴介紹台灣的美食小吃。（圖／記者趙禕攝）

「聲・越・家」系列活動是上海市徐匯區兩岸青年文化交流活動中的代表性品牌項目之一，目前已經成功舉辦了三屆；通過將阿卡貝拉美妙的人聲音樂與徐匯老房子歷史沉澱相結合的全新文化交流形式，吸引兩岸的青年們走近阿卡貝拉，參與體驗不同的文化感受。未來，活動將開啟下一階段的新歷程，要為大家帶來更多驚喜與體驗；同時也期待為兩岸音樂人提供一個新的展示平台，兩岸青年可以帶來更多優秀的作品，利用阿卡貝拉音樂豐富多彩的呈現方式，在文化交流上體現更多內容的豐富性與形式的多元化，共同促進兩岸文化的交流與發展。