情繫青春尋味傳統　兩岸青年點亮魔都

記者趙禕/上海報導

一個讓海峽兩岸青年學子認識上海、了解上海、喜愛上海的平台，今天再次啟動，這是由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局共同主辦的2022「情繫青春」兩岸青年文旅交流活動。今年活動交流主題「尋味傳統」，將讓兩岸學子有機會把自己的作品送進市場，成為「海上文創」連鎖品牌的亮點商品。

▲▼2022「情繫青春．創想申城」活動今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

針對海峽兩岸青年學子的「情繫青春」活動，今年是連續第四年在上海舉行；透過帶領兩岸青年們從影視、戲曲、音樂等藝術領域展開各種不同形式的專業交流，讓他們在傳統中華文化裡探討藝術的精萃。本屆「情系青春」活動聚焦「海派非遺、滬台老字號」，為兩岸青年提供豐富的交流和實踐內容。活動將通過主題參訪、指導老師講座、走進文創園、海派文化體驗等豐富內容，説明兩岸青年開拓視野，提升專業能力，更多了解上海城市文化和文旅發展成果。

▲本次活動參與支持單位的商品在現場陳列。（圖／記者趙禕攝）

活動主辦方上海市文化和旅遊局副局長金雷說，「兩岸同胞同根同源同文同宗，中華傳統文化是兩岸同胞心靈的根脈與歸屬，是共同寶貴精神財富，希望兩岸青年在活動期間一同感受中華優秀傳統文化，在互相學習、互相借鑒中一起綻放青春創意火花。」金雷表示，很高興看到上海多所高校設計類專業的優秀老師、老字號代表參與並支持活動，但是也對近年來兩岸交流受到阻礙語帶惋惜，他期待未來兩岸交流能夠重新恢復到原來的熱絡，有更多台灣文創業者參與共同培育兩岸青年文創活動，幫助兩岸青年朋友尋味傳統，弘揚文化，傳承精髓。

▲上海市文化和旅遊局副局長金雷。（圖／記者趙禕攝）

透過參觀學習和操作實踐，本次活動將在11月中下旬舉辦兩岸青年設計成果展，所有優秀的作品都會被推薦到「海上文創」連鎖品牌商店展示和銷售，讓優秀作品走進市場，也讓所有參與的青年學子們都能夠給自身專業發展和未來的職業生涯規劃帶來幫助。

▲▼上一屆「情繫青春」活動中，兩岸青年經過不斷萃煉創作出來的優秀作品。（圖／記者趙禕攝）

▼往屆活動都能夠讓參與的青年學子深刻體驗中華文化的動人魅力。（圖／記者趙禕攝）

參加本屆活動的復旦大學台籍學生薛博恩說：「希望可以透過此次『尋味傳統』的活動，進一步了解和探訪兩岸的非遺和老字號，感受前人遺留下的傳承及背後的故事。透過這次活動讓來自兩岸的朋友們攜手合作，彼此學習與交流，探索中華文化的傳統；用我們說故事的力量，將中華文化與我們的創意推向全世界，攜手朝向其精彩可期的未來。」

▲復旦大學台籍學生薛博恩。（圖／記者趙禕攝）

目前就讀上海交通大學傳播學院的李卉淩表示：「我非常期待能夠通過此次活動結合所學專業提升職業素養，也希望能夠成為一名傳播中華文化的踐行者。同時還希望和台灣小夥伴們一起互學互建互助，共同打造出具有創意的老字號IP，通過流媒體平臺推廣，讓更多年輕人去尋味傳統，讓老字號成為一江、一河文旅交融的紐帶。」

▲上海交通大學傳播學院學生李卉淩。（圖／記者趙禕攝）

活動在上海市文旅局副局長金雷和上海市台辦陽禮華副主任代表主辦方，向滬台高校青年學生代表授予青年書法家專門為此次活動題寫的主題卷軸，宣佈2022「情繫青春．尋味傳統」正式啟動。

▲上海市文旅局副局長金雷和上海市台辦陽禮華副主任向學生代表頒授主題卷軸。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動得到草編文創館、上海工藝美院、東方網海上文創、麥可將文創園等單位共同支持，助力兩岸青年開拓視野，提升專業能力，更了解上海城市文化和文旅發展成果。參與本次活動的有來自復旦大學、上海交通大學、上海大學、上海工藝美術職業學院、上海戲劇學院、上海師範大學等大陸高校裡就讀的兩岸青年；他們除了從參與支持單位提供的產品裡尋找靈感，透過團隊協作和腦力激盪發想出新創意和新亮點之外，也將在主辦方安排下，走訪上海富有韻味的老城新鎮，為他們腦海中的創意帶進更多的素材。

▲參與活動的青年學子透過團隊協作和腦力激盪發想出新創意和新亮點。（圖／記者趙禕攝）