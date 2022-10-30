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夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人帶上碧山巖教訓5小時

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲郭男疑似在夜店強行拍下一名女子的上空照，遭對方找人報復。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名郭姓男子在夜店搭訕一名女子，疑似強行將對方帶到廁所拍下上空照。女子向閨蜜訴苦，閨蜜的男友「王董」立刻找5人教訓郭男、逼簽30萬元本票。警方獲報後立刻逮捕動手的5人，士林地檢署偵結，依傷害、恐嚇、強制罪起訴5人。

郭男2002年4月初在夜店搭訕一名女子，疑似強行將對方帶到廁所並拍下上空的不雅照片，事後不斷聯繫騷擾。女子不堪受擾，跟閨蜜抱怨訴苦，閨蜜的男友「王董」得知後，立刻叫徐姓男子處理。

徐男找來20至30歲間的羅姓、楊姓、吳姓及孫姓男子，於4月16日深夜5人3車出動，將郭男押上車，帶到內湖碧山巖、民權東路住宅、新莊一處鐵皮屋等3處教訓5小時，期間掏出BB槍恐嚇並動手攻擊。郭男被迫簽下一張30萬元的本票且被打到腦震盪，最後在鐵皮屋內後偷偷報警求救，才讓案情曝光。

警方獲報後，報請檢察官指揮偵辦，立刻逮捕徐男等5人，並查扣西瓜刀、鋁棒等物品。徐男到案後坦言幫朋友處理糾紛，訊後以1至3萬元新台幣交保。

檢方偵結，依郭男的驗傷報告、道路監視器畫面認定徐男等5人涉犯傷害、強制、恐嚇罪等，依法起訴。 

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