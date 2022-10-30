旺來產業園區車流恐影響當地交通　南投縣139丙線工業路完工通車因應

▲南投縣政府興建139丙線工業路第二期通車，旺來園區聯外道路也動土開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為改善台三線南崗路上下班時壅塞情況，南投縣政府執行139丙線工業路的開通及延伸，繼第一期工程於109年1月通車，總經費4億5291萬元的第二期工程也於日前正式通車；旺來工程聯外道路也同時開工動土，縣府預計112年9月完工，將分擔旺來產業園區既有聯外道路交通量。

通車典禮在18日由縣長林明溱主持，立委許淑華、縣議員曾振炎、陳翰立、于秀英、張嘉哲、簡賜勝及許多地方鄉親都到場參加。

縣府指出，139丙線第二期工程接續第一期工程，自139線嶺興路往南跨三興坑排水、同源圳後銜接樂利路，路線全長約1.48公里，路寬22公尺，配置雙向四車道，車道寬3.5公尺，公路等級為3級路，採丘陵區設計，限速時速50公里，串連南崗工業區及南投市主要政經活動中心；由於路段位於山坡地，考量現今水土保持及環境保育意識抬頭，採用創新工法於中央分隔帶下方設置5座滯洪沉砂池，最大化利用有限空間。

縣府說明，旺來產業園區位於南投市南側與名間鄉交會處之八卦山台地上，面積約16.59公頃，往來園區主要由省道台3線經縣道150線銜接樂利路，並沿樂利路經國宅、五育高中、神木社區至園區；考量旺來產業園區現況交通動線需經住宅及文教區，未來園區營運產生運輸及觀光車次對當地交通及居民生活勢必產生衝擊，另爭取經費新建增設聯外道路，長約833米、寬12米，銜接南投市139丙線1K+740至3K+220道路，總經費約1.3億元。

林明溱表示，此次工業路二期通車，讓南崗工業區往樂利路的交通更加順暢，由於鄰近的旺來園區未來有10幾家工廠設立，大量進出車輛可能影響在地居民及學校，也另外爭取經費進行工業路通往旺來園區聯外道路工程，希望未來工業路能延伸到名間鄉，分散名間到南投市及工業區的車流，目前計畫已送至公路總局審核。