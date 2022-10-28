6歲男童一吃火鍋就腿軟！醫檢查驚：是罕見腦血管「煙霧病」

▲男童只要吃火鍋，右腿就發軟無力，甚至無法拿筷子。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

火鍋是許多人喜愛的料理之一，不過大陸有一名6歲男童，只要吃火鍋右腿就會發軟，但休息一陣子就沒事，起初沒有太在意，結果後來連筷子都拿不穩，就醫檢查才發現，罹患了罕見的腦血管疾病。

根據《上觀新聞》報導，這名男童喜歡吃火鍋，可是最近只要一吃火鍋，右腿就會無力發軟，一開始並沒有想太多，怎料後來連拿筷子都有問題，於是到醫院進行一系列檢查，沒想到一檢查，醫生診斷證實男童罹患「煙霧病」。

▲「煙霧病」是罕見的腦血管疾病。（示意圖／翻攝自pexels）

據了解，煙霧病（moyamoya disease）又稱「毛毛樣腦血管病」，是一種罕見的腦血管疾病，是由於頸內動脈及其分支的進行性狹窄閉塞，導致顱底出現代償性異常血管網，發病率約10萬人分之0.5。致病原因尚不明確，科學界可能和遺傳有關，此外血液血管異常的疾病（如血液病、血管炎、自身免疫疾病、心臟血管疾病、代謝疾病等），也可能是致病原因。

煙霧病主要有2個發作高峰，主高峰在5～9歲，另一個在35～39歲，因為症狀不明顯，不少患者抱有僥倖心理。醫師提醒，應該要盡早診斷和治療，病程往往是進展性的，血管病變通常會隨著廣泛顱內大動脈閉塞，以及側支循環形成而加重，患者會出現認知功能及神經系統功能減退，年齡較小的病情進展會更快速，腦梗塞發生率高，而且腦梗塞後恢復更差。

事後，男童被母親帶到醫院求診，好在經過兒科醫院神經外科的手術治療，順利治癒。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 鴿子頭部反折180度「殭屍化」畫面曝 染這病毒原地狂打轉

▸ 前主播張瑞玲乳癌病逝 日常就須注意10大危險因子發生

▸ 「喪屍裘莉」回歸了真面目曝光！伊朗網紅出獄首發聲：已停用IG帳號