　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生下…3年後現況曝

▲一對高齡夫妻，生下一個女兒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

老蚌生珠！中國有對高齡夫妻，妻子經過中藥調理，神奇似地恢復了月經，在3年前迎來女兒的誕生，如今2人都已經70多歲，日前為自己3歲愛女慶祝生日，引發外界關注和討論。

綜合陸媒報導，這對老夫妻在2019年生下女兒，田女士是一名醫務工作者，當年已經67歲，大她1歲的丈夫是退休律師，2人兒女雙全，而且孫子孫女都已成年。經過中藥調理身體，本來停經的田女又開始有了生理期，而且還意外懷孕。

雖然當時兒女反對，但夫妻倆審慎思考後，仍決定把孩子生下來，並給小女兒取名為「天賜」，意思是上天賜給自己的寶貝，2人還不時會直播帶娃，讓大家共同見證寶寶的成長。

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生下…3年後現況曝

▲女兒現在已3歲。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，引來熱烈討論，「能來到人世間的都是天賜寶貝」、「孩子出生就出名了，祝福你們幸福美滿」、「幸福的一家人」、「夫妻生活和諧才會有如此奇蹟」、「祝一家三口歡樂，小寶貝健康成長，二老長命百歲」、「希望他們長壽！小寶貝越來越漂亮」。

另外，也有許多人好奇：「就我一個人想知道是哪個中醫調理的嗎？這是醫學奇跡啊！這不狠狠打中醫黑的臉？」、「真的嗎？67歲老太還能懷孕？」、「從醫學的角度來說是根本不可能的」、「想知道調理的中藥是什麼方子，可否公佈一下」。

延伸閱讀
不滿外公帶娃看熱鬧　爺爺「直接把孫女抱走」氣喊：他3分鐘沒回頭看孩子
27歲男刷牙頻出血　1個月後就醫驗出「白血病」
台中桶屍案死者與酒店女過夜成最後身影　女方咬定「不知情」

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
快訊／新竹社區深夜火警！14秒傳3爆炸
玩抖音「偷車挑戰」　4青少年當場噴飛慘死
如花沉寂15年現身　「重逢吳宗憲」！
世界唯一「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶
4架空拍機突闖機場！　朱立倫缺席盧秀燕造勢
獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕
雪碧7月才重病住院　「又進手術室」取出異物
不只海鮮！醫示警：愛吃「這2類食物」會痛風　年輕人也中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

老友來見小乖乖「團團」！　陸研擬這2位貓熊專家「赴台機率高」

搭高鐵女兒爆哭！他帶進廁所「30分鐘未出」　列車員破門一看怒了

男百貨公司跳樓！21歲女大生「遭當場砸中」慘爆頭　堆疊臥倒中庭

大人鬆手1秒…2歲娃遭「男童騎單車撞死」驚悚片曝　家長賣房賠償

6歲男童一吃火鍋就腿軟！醫檢查驚：是罕見腦血管「煙霧病」

網購2顆柚子！她剝開「只有核桃大小」傻眼　網笑翻：以為是大蒜

台積電恐從護國神山變軟肋　專家憂台灣陷「荷蘭病」：無產業接棒

母女眼睛奇癢就醫　「八足蟎蟲來回蠕動」...醫師曝：至少上百隻

他揭台商困境「恐被陸企取代」　二十大後面臨5選項：轉型或離開

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

吃飯時汪被小貓咪搶食 眼神委屈無奈乖乖等待

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

老友來見小乖乖「團團」！　陸研擬這2位貓熊專家「赴台機率高」

搭高鐵女兒爆哭！他帶進廁所「30分鐘未出」　列車員破門一看怒了

男百貨公司跳樓！21歲女大生「遭當場砸中」慘爆頭　堆疊臥倒中庭

大人鬆手1秒…2歲娃遭「男童騎單車撞死」驚悚片曝　家長賣房賠償

6歲男童一吃火鍋就腿軟！醫檢查驚：是罕見腦血管「煙霧病」

網購2顆柚子！她剝開「只有核桃大小」傻眼　網笑翻：以為是大蒜

台積電恐從護國神山變軟肋　專家憂台灣陷「荷蘭病」：無產業接棒

母女眼睛奇癢就醫　「八足蟎蟲來回蠕動」...醫師曝：至少上百隻

他揭台商困境「恐被陸企取代」　二十大後面臨5選項：轉型或離開

珍珠長鍊扣頭自由固定　變出豐富戴法、天天戴新項鍊

2022世界盃冠軍誰屬？台灣運彩搶先開盤　巴西等3隊最被看好

快訊／新竹社區深夜火警！14秒傳3爆炸　住戶倉皇逃跑

華碩智慧工廠　導入AI強攻工業4.0

盧廣仲再合作瞿友寧慘成「社畜」　豆花妹秀事業線辣扮女秘書

自行車登山王挑戰　「台灣女婿」艾伯森5度奪冠

《換乘2》3對情侶誕生！她告白：他像魔法般出現　超甜約會私照曝

睡衣「5穿法」錯了！穿多容易著涼　1情況害精蟲活動力下降

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

(G)I-DLE新歌太露骨「CUBE曾強烈反對」！　小娟一肩扛：我負全責

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

天天叫外送養網婆　傻男被用888元轉賣崩潰了

曾照顧「團團」的他優先來台？　

母女眼睛奇癢就醫 「八足蟎蟲來回蠕動」...醫師曝：至少上百隻

男百貨公司跳樓！21歲女大生慘被當場砸中爆頭

67歲婦意外生女寶　3年後現況曝

他洗澡一開水龍頭　鮮紅血水狂噴

羊了個羊爆紅！背後公司清倉式分紅

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢出動才壓制牠

大人鬆手1秒…2歲娃遭男童騎單車撞死！

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

老友來見「團團」　陸可能赴台專家曝光

美妝網美被爆偷奢侈品　下場慘了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

更多熱門

相關新聞

和男同學說話！女大生遭閨蜜嗆「妳很淫蕩」崩潰

和男同學說話！女大生遭閨蜜嗆「妳很淫蕩」崩潰

俗話說「飯可以亂吃，話不能亂講」，有些話即使是玩笑，也不該說出口。一名女網友表示，因為剛上大學的妹妹遭到班上同學的「言語霸凌」，嚴重影響到身心，讓她相當憤怒。

6歲男童一吃火鍋就腿軟！醫驚：是罕見煙霧病

6歲男童一吃火鍋就腿軟！醫驚：是罕見煙霧病

網購2顆柚子！她剝開「只有核桃大小」傻眼

網購2顆柚子！她剝開「只有核桃大小」傻眼

與女友「親親五花肉」嫌丟臉！他紀念日慘被分手

與女友「親親五花肉」嫌丟臉！他紀念日慘被分手

黃珊珊不怕「棄保」　首度曝光電視辯論秘密武器

黃珊珊不怕「棄保」　首度曝光電視辯論秘密武器

關鍵字：

周刊王天賜

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

納豆求婚遭拒！依依曝原因

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面