67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

▲一對高齡夫妻，生下一個女兒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

老蚌生珠！中國有對高齡夫妻，妻子經過中藥調理，神奇似地恢復了月經，在3年前迎來女兒的誕生，如今2人都已經70多歲，日前為自己3歲愛女慶祝生日，引發外界關注和討論。

綜合陸媒報導，這對老夫妻在2019年生下女兒，田女士是一名醫務工作者，當年已經67歲，大她1歲的丈夫是退休律師，2人兒女雙全，而且孫子孫女都已成年。經過中藥調理身體，本來停經的田女又開始有了生理期，而且還意外懷孕。

雖然當時兒女反對，但夫妻倆審慎思考後，仍決定把孩子生下來，並給小女兒取名為「天賜」，意思是上天賜給自己的寶貝，2人還不時會直播帶娃，讓大家共同見證寶寶的成長。

▲女兒現在已3歲。（圖／翻攝自微博）



消息傳出後，引來熱烈討論，「能來到人世間的都是天賜寶貝」、「孩子出生就出名了，祝福你們幸福美滿」、「幸福的一家人」、「夫妻生活和諧才會有如此奇蹟」、「祝一家三口歡樂，小寶貝健康成長，二老長命百歲」、「希望他們長壽！小寶貝越來越漂亮」。

另外，也有許多人好奇：「就我一個人想知道是哪個中醫調理的嗎？這是醫學奇跡啊！這不狠狠打中醫黑的臉？」、「真的嗎？67歲老太還能懷孕？」、「從醫學的角度來說是根本不可能的」、「想知道調理的中藥是什麼方子，可否公佈一下」。

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