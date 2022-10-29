拒絕拆遷！民宅被挖成「孤島」落差3公尺　進出家門得爬梯子

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西一棟民宅近期被封為「最強釘子戶」，由於四周的小山丘已經被挖掉，房子宛如一座「孤島」，高低落差約有3公尺，屋主出入全靠梯子。

▲民宅彷彿「孤島」。（圖／翻攝自網易號，下同）

綜合陸媒報導，事發地點江西九江瑞昌，現場影片可見，由於四周高出地面的小山丘已被清除，該棟3層樓高的民宅十分顯眼。

官方指出，瑞昌市興建的鐵東路是2022年重要的民生建設之一，其中一條瑞昌市設計的主幹道，因為該別墅戶主不同意補償標準未徵遷，導致鐵東路無法按時竣工；其餘受影響的90多戶已依法遷到其他地方安置。

▲屋主要爬梯子出入。

官方表示，目前已暫停道路施工作業，並做好安全觀測與防護，同時採取措施保障該房屋住戶出行暢通；下一步，將進一步與該戶主積極溝通，力爭做通其思想工作，早日完成道路建設。

知情人士透露，當地政府賠償拆遷戶3套房共360平方公尺，但屋主需再給拆遷方27萬元（人民幣，約新台幣120萬元），而該棟民房有300平方公尺，明顯拆遷不划算，希望政府能提供合理的補償。

消息在微博引發熱議，不少人對屋主表示同情，「可憐的釘子戶，不聽開發商，要麼送你『空中花園』，要麼把你打造成『標誌性建築物』」、「拆遷讓很多人富樂，也讓很多人窘迫」。不過也有許多人認為，「希望該房主能夠見好就收，別過分」、「市政道路建設，是利國利民的好事」。