房子賣掉隔天「收到徵收公告」　屋主「慘虧400萬元」耍賴不交屋

▲房子售出後才發現徵收公告，屋主認為吃大虧想反悔。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波的陳先生去年透過房仲以200萬元人民幣（約887萬元新台幣）賣掉了自家的老房子，沒想到成交後的第二天，他就看見政府發出了徵收公告，而自己剛賣掉的房子正好就在徵收範圍內，有機會換到一戶面積更大的拆遷安置房，急得想取消交易，但卻遭到回絕，於是氣得不交屋，還把對方告上法院。

據陸媒報導，陳先生透過房仲將一戶55平方公尺（約16.6坪）的老房以200萬元人民幣賣給了劉大媽，雙方簽訂了房屋買賣合約之後，在同一天也辦理了房屋過戶手續，約好隔天交屋。

但到了第二天，當地政府卻發出了徵收公告，陳先生剛賣掉的老房正好就在徵收範圍內。陳先生一看見公告，立刻聯絡了劉大媽與房仲，希望取消交易，但卻遭到拒絕。

陳先生見溝通無果，居然拒絕交屋，還把劉大媽、仲介公司都告上了法院，希望能解除房屋買賣合約。

陳先生在法庭上哭訴，在他房子賣出的隔天，拆遷公告就發了出來，計算下來，他可以換到一戶90 平方公尺（約27.2坪）以上的拆遷安置房，「就算依照每平方3萬元計算，我的虧損也在100萬元（約443萬元新台幣）以上。」

陳先生認為，劉大媽與房仲明知道要拆遷，卻故意隱瞞，要求依情勢變更原則解除房屋買賣合同。

劉大媽則說，她年紀大了，陳先生是主動賣房的，這起交易是你情我願的，而且拆遷的消息當地已眾所周知，連社區門口的保全都知道，「他自己的房子怎麼會毫不知情？而且我已經把房款全額付清，過戶也都辦好了，買賣合約已經履行完畢。」

最後，法院駁回了陳先生的全部訴訟請求，並強調，陳先生與劉大媽關於涉案房屋的價格、過戶及交付時間等重要條款的約定都是出自雙方的真實意願，且在簽訂房屋買賣合同的當天就辦理過戶手續是陳先生本人的主張，而並非劉大媽與房仲的要求。

法官也實地走訪了涉案房屋所在的社區，了解拆遷的消息已經在社區流傳一段時間。法官還說，陳先生在多家中介公司掛牌出售房屋，其對於房屋的基本情況應有所了解，才能最終確定房屋價格，「故陳先生對於涉案房屋可能面臨拆遷應有一定的預見性，並將該因素納入定價的考量範圍內，且最終的成交價格並未低於當時該小區正常的市場價格。」