台灣戶政系統遭駭！　20萬筆個資流出兜售

圖文／鏡週刊

台灣戶政系統驚傳遭駭！有網友在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱他手上有全台人民的資料，經資安工程師調查，指出目前公開的20萬筆資料都是真的，且集中在宜蘭地區，包含宜蘭縣長林姿妙的資訊也全曝光。

據《民報》獨家報導，有長期關注資安議題的研究者向其爆料，指出27日晚間ID名稱「OKE」的網友，在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶政資料，表示這些資料中可以找到任何人的家人、教育紀錄等細節，並宣稱他手上握有全台23,572,055人的戶籍資料。

該研究員指出，這些資料通常會被詐騙集團買走，而目前放出的20萬筆資料都集中在宜蘭，是不尋常的，包含宜蘭縣長林姿妙、前縣長呂國華及林聰賢、立委陳歐珀等政治人物的個資全都曝光。

報導指出，一名美商資安工程師表示，現在有許多人在兜售個資，但很多是假貨，也有可能只是政治干預，但他拿多位非名人的一般親友資料進行測試，發現OKE流出的資訊都與親友現況相符，確定我國真實戶籍資料外流，且並非舊資料。



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