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林秉樞偷打疫苗紀錄外流　聯手洩漏個資...2大咖名醫1名嘴起訴

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞個人施打新冠疫苗紀錄曝光，檢察官查出是2名醫聯手洩漏特種個資給媒體人。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

去年立委高嘉瑜前男友林秉樞因家暴案引發各界關注的同時，媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》爆料林秉樞特權偷打新冠疫苗，同時po出1張施打紀錄截圖，台北地檢署追查發現，北市聯醫內湖門診部主任侯君穎涉嫌利用醫療系統蒐集林秉樞的醫療隱私，然後教唆生殖名醫陳菁徽洩漏給媒體，28日依違反《個人資料保護法》起訴侯、陳、朱3人。

侯君穎出身醫師世家，父親侯勝茂曾任衛生署署長，哥哥侯君瀚也是骨科名醫。陳菁徽則是知名婦產科醫師，曾在北醫附設醫院擔任婦產部生殖醫學科副主任、宜蘊生殖醫學中心院長，經常發表有關兩性與不孕相關評論。朱凱翔曾是電視台政治新聞記者，也製作過政論節目，現為《不演了新聞台》粉專主持人。

2021年12月13日，《不演了新聞台》貼出1張林秉樞的疫苗施打紀錄，顯示林秉樞曾在當年7月15日，到小禾馨民權小兒科診所施打新冠疫苗，質疑林秉樞靠特權提早接種疫苗，由於這張涉及個人隱私的圖片，很明顯是醫療院所內部表單截圖，衛福部為此要求台北市立聯合醫院進行內部調查。

北市聯醫根據電磁紀錄，先查到侯君穎曾私自查閱林秉樞病歷資料，候坦承查閱並翻拍照片，但矢口否認有將照片提供給朱凱翔，北市聯醫將侯函送台北地檢署偵辦，侯女一開始仍堅稱只是因為好奇，也曾傳到密友的LINE群組進行討論，但不曉得為何外流。

檢察官為此約談侯君穎所稱的密友群組成員陳菁徽，以及另一位陳姓女子，比對3人的對話紀錄，赫然發現侯君穎刪掉了部份自己的對話，其中關鍵的1句話是在大家都還沒聊到要爆料時，侯君穎主動提及「如要外傳，請用截圖」，陳菁徽才問到是否要報給媒體記者，侯君穎就沒再接話。

陳菁徽因此將這張林秉樞施打疫苗圖片，轉傳另一個露營同好群組，這個群組成員就包括朱凱翔，陳菁徽坦承，有問朱凱翔想不想提供給媒體，但朱凱翔選擇在自己的臉書粉專直接爆料。

檢察官調查認為，政府為了方便醫師對病患進行急難救助，給予相當大的權限，讓醫師可以查詢就診病患過去醫療紀錄，侯君穎卻利用這個管道，以幫林秉樞假掛號再退掛的方式，取得林秉樞的醫療特種個資，陳菁徽也應該這份資料不得隨意利用，卻傳給朱凱翔拿去使用，3人分別觸犯分法教唆、蒐集、利用個人資料等罪嫌，都被依法提起公訴。

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