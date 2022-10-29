高雄車站新動線終於通了！站區環抱道路成形　怎麼走一次看

▲高雄車站新動線終於通了！站區環抱道路成形。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄車站九如／博愛路口及建國／中山路口昨（28）日晚間10點起封閉，經14小時徹夜施工，今（29）日12時開放通車，站區環抱道路成形，將提供更優質服務。

為確保切換工程順利，市府及鐵道局南工處於昨日成立應變中心，由林欽榮副市長及劉雲生處長共同坐鎮，率領市府交通局、警察局、工務局、民政局、新聞局等局處進駐，督導施工團隊。14小時施工期間，總計出動50部重機具、施工的人力逾百人（81人施工、應變中心夜間留守人員20人）加速趕工。

▲14小時施工期間，總計出動50部重機具、施工的人力逾百人加速趕工。（圖／高雄市交通局提供）

自今（29）日中午12點起，高雄車站站區環抱道路完成配對單行，由站東路、站西路分別服務北上及南下車流，兩條道路單向各配置三車道，並另設有接送車道、接送區。站區周邊車行方向也將隨之調整，中山／建國路口北上車輛請靠右行駛站東路，未來中山／建國及博愛／九如路口將禁止各方向左轉，請駕駛朋友依道路號誌、標誌、標線減速慢行，並依據現場警員義交指揮通行。



交通局表示，為因應通車新動線，通車後除將由警察局派員進行疏導至明年1月外，將持續宣導民眾改道，引導將車流移轉至南北向替代道路（復興-自由路、自立、中華路），並將透過站區設置之9組CCTV還有2組的車流偵測器（VD）監控及觀測周邊道路車流。

▲▼中山／建國路口北上車輛請靠右行駛站東路，未來中山／建國及博愛／九如路口將禁止各方向左轉。（圖／高雄市交通局提供）

未來站區環場人行道均有完善人行空間供行人步行，整體人行環境搭配道路兩側植栽綠化設計，環場人行步道均有大於2公尺，並於中山／建國及博愛／九如路口設置行人專用時相，以人為本的角度規劃整體動線，營造友善及舒適的步行環境；此外，站區周邊將增設3處YouBike站點，通車後站區周邊將共有7處站點可提供YouBike租借服務。

公車部分，原站西路東側站點將調整至站東路東側天棚下方，包含52及紅27路線將利用新站點服務；計程車部分，在站東路及站西路均將設置招呼站，交通局也特別提醒民眾，因通車後站東路及站西中路均調整為單行道，若要乘車北上往博愛路的民眾，請至站東路搭乘，欲南下往中山路的民眾則至站西路搭乘。