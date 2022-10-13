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高雄「酒駕累犯」創新高！一口氣15人高清照曝光　4人還無照

▲▼高雄公布「酒駕累犯」創新高！一口氣15人無碼照曝光，4人還無照。（圖／翻攝高雄市交通局網站）

▲高雄公布「酒駕累犯」創新高！一口氣15人無碼照曝光。（圖／翻攝高雄市交通局網站）

記者賴文萱／高雄報導

為嚇阻酒駕，高雄市交通局依據酒駕新法規定，陸續於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，以防制酒駕事件的發生。今（13）日交通局一口氣公布15名酒駕累犯，創下交通局4月底公布名單以來，單次公布人數最多的一次，其中有4人還是無照上路。

▲▼高雄公布「酒駕累犯」創新高！一口氣15人無碼照曝光，4人還無照。（圖／翻攝高雄市交通局網站）

▲▼高雄10/13公布15名酒駕累犯正面無碼照片。（圖／翻攝自高雄市交通局）

▲▼高雄公布「酒駕累犯」創新高！一口氣15人無碼照曝光，4人還無照。（圖／翻攝高雄市交通局網站）

交通局今（13）日公布15名酒駕累犯高清無碼照，其中，還有4人屬於無照駕駛，行徑相當誇張。交通局提醒，車輛借人之前要三思，借給酒駕累犯更要小心，因為酒駕連坐規定，駕駛人酒駕或酒駕拒測，就算車主不知情，供他人酒駕之車牌一律吊扣2年。

▲▼高雄酒測。（圖／高雄市交通局提供）

▲高雄市交通局依據酒駕新法規定，於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。（圖／高雄市交通局提供）

交通局指出，配合酒駕新法施行，已於交通局官網上設立酒駕累犯公告專區，相關的公告依中央規定，揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

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