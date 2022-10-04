交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

▲鐵道局宣布高雄站站東路10月底通車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高雄站鐵路地下化工程2009年起長年施工，加上停車不便，附近商圈沒落，中博高架橋去(110)年3月拆除後，採臨時站西路雙線行車，車站周邊動線讓民眾一頭霧水，如今高雄站環抱道路第二階段工程陸續完成，站東路將於10月底通車，可改善當地交通並帶動商圈活絡，通車前九如、建國路將有14小時要封路切換。

鐵道局表示，高雄車站站區周邊道路目前採臨時站西道路單邊南北雙向6車道通行，為儘早提供民眾車站周邊通暢、安全交通環境，站東道路相關工程預計111年10月底站東路完完工通車。

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▲▼鐵道局宣布高雄站站東路10月底通車。（圖／鐵道局提供）

鐵道局南部工程處副處長周志達表示，站東路預計最快10月28日或29日通車，屆時將與現行站西路形成單向配對循環式通行，分流站區南北向車流，單行道通行將讓車站周邊交通較為順暢。

周志達指出，站東路通車前夕，將封閉九如、博愛路，以及建國、中山路等周邊道路進行切換，封閉時間為半夜10點到隔天中午12點共14小時。

▲鐵道局宣布高雄站站東路10月底通車。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，高雄站東道路通車及車站第二階段工程陸續完成，未來高雄車站定位不只是座旅途中短暫停留的轉乘點，天棚上方綠色廊道與下沉式廣場將成新型態都市開放空間，並引進飯店與商業大樓機能融合周邊商圈，讓外地旅客都能以高雄車站為起點，2棟商業大樓預計113年取得消防執照，將可交給台鐵招商。