Joeman合體反骨雙胞胎！裝哭「喊6字」粉絲秒懂：是不是在臭

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Joeman走鐘獎合體軒姐宸妹！裝哭「喊6字」粉絲秒懂：是不是在臭

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Joeman） 

▲Joeman和反骨雙胞胎「軒姐宸妹」合照。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

記者曾筠淇／綜合報導

走鐘獎是專為YouTuber和新媒體網路創作者設置的獎項，今（29）日舉辦第四屆頒獎典禮，過去Joeman（九妹）就曾經參加過，今年再度現身，值得一提的是，他稍早在臉書貼出與反骨雙胞胎「軒姐宸妹」的合照，引發討論。

Joeman稍早在流行音樂鐘打卡，直呼「今天說好不哭！」而附上的照片，就是與軒姐宸妹的合照。除了Joeman之外，「反骨男孩」成員艾瑞絲也在IG限時動態貼出Joeman和軒姐宸妹的影片，虧「今天好勇敢」。

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而妹妹艾宸就轉發艾瑞絲的限時動態表示「不會哭了！」也轉發Joeman貼文表示「今天不哭哭」。姊姊艾軒也同樣轉發Joeman貼文，直呼「說好不哭了！」並附上一個無辜臉的emoji。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲軒姐宸妹都轉發Joeman的貼文。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_、phoebe_11_01）

事實上，軒姐宸妹去年加入反骨男孩團隊，並在Joeman頻道擔任剪髮模特兒，當時妹妹因對新髮型難以接受，直接擺臭臉，引發爭議。事後妹妹則道歉，說自己把負面情緒表現太明顯，沒有尊重剪髮的Andy老師，也沒有感恩的心，真的很抱歉。

除此之外，軒姐宸妹也有在自己的YouTube頻道上翻唱「說好不哭」。當時就吸引不少網友回應，「你們唱歌很好聽，加油」、「你們唱歌好好聽」、「很棒！不哭了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_）

▲艾宸也說自己「不會哭了」。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_）

而這次Joeman合體雙胞胎，還故意做出哭哭表情，也引發網友討論，「真的很哭欸」、「是不是在臭」、「短髮、長髮都好看，九妹先換髮型啦」、「這次換誰剪頭髮了」、「Joeman真的猛」、「笑死」、「這個合照很經典！Joeman真是有夠可愛」。網紅「那對爸媽」也直呼，「哈哈哈大笑！」

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