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游淑慧認愛後自曝16字減重秘訣！　一舉甩肉近20公斤

▲▼游淑慧甩肉近20公斤。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

▲游淑慧減重近20公斤。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

實習記者李密／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧與《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀消息曝光後，雖傳出游淑慧遭到部分深藍支持者反彈，不過不少政界人士還是獻上祝福。游淑慧29日也在臉書大方分享半年減重近20公斤的16字秘訣「一分為二，入不敷出」、「選舉加碼，自作自瘦」，表示除了早餐補充高蛋白，午餐與晚餐份量減半，還自嘲忙碌的選舉行程，也是變瘦原因之一。

▲▼游淑慧甩肉近20公斤。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

▲游淑慧減重前。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

游淑慧表示，這半年來很多選民都叫她要分享瘦身秘訣，她自己有兩招減肥方法，第一招是「一分為二，入不敷出」，是指讓攝取的熱量少於燃燒的熱量。例如早餐一杯高蛋白牛奶，補充熱量、蛋白質和飽足感。中餐吃自己想吃的食物，但一分為二、只吃一半，另一半晚上吃。游淑慧說，如此一來，一天其實只吃一餐量，但三餐都有進食，沒有那麼痛苦。另外也完全戒斷鹽酥雞和珍奶，從去年9月實行至今年2月，一舉減去12公斤。

第二招是「選舉加碼，自作自瘦」，游淑慧打趣說這招大家應該比較容易理解，選舉期間活動量大、作息不正常，體重莫名往下掉。從今年2月到5月，一共減去7公斤。不過後來食慾大反彈，體重增加5公斤。游淑慧說，現在的維持方式是設一個警戒線，每天量體重，只要超過，就立刻減量幾餐，讓自己降回警戒線。

不過，游淑慧提醒，減重方式不一定標準或正確，僅供分享參考，更在貼文最後俏皮標記「與感情無關」。

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