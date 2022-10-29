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市議員參選「1現象」他想不透！　鄉民支持：覺得是好事

▲台灣民眾黨市議員參選人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨市議員參選人黃瀞瑩是八年級生。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選倒數，各選區的候選人都卯足全力、勤跑行程。選舉相關話題不斷，就有網友好奇，為何現在的市議員參選人有年輕化的趨勢？年輕人會好選嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼愈來愈多年輕人出來選議員」為題發文，根據他的觀察，現在有很多市議員候選人都相當年輕，有些甚至不到30歲，怎麼那麼多年輕世代出來選？年輕人的人脈感覺不太夠，會好選嗎？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

▲民進黨市議員候選人陳聖文87年出生，也很年輕。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「覺得是好事吧！時代社會變遷」、「年輕的才好啊，我們這邊之前里長老人都不做事的，後來選出一個新的都有在做事，我覺得很好耶」、「很好啊，這樣才會推動年輕人在意的議題」、「年輕人出來總比一直不做事的老人好」、「那些老議員30年前也是年輕人啊」、「你有沒有想過其實是你老了」。

▲▼時代力量市議員候選人鄒明諺。（圖／翻攝自Facebook／鄒明諺 Tsou ming-yen）

▲時代力量市議員候選人鄒明諺也是八年級生。（圖／翻攝自Facebook／鄒明諺 Tsou ming-yen）

還有網友針對人脈這部分表示，「人脈不夠？你知道多少是政二代跟商二代嗎」、「很多都政治人物的子女啦」、「年輕的比較好吧？會做事啊，但其實他們的爸媽應該也都是跟政治圈有接觸的吧」、「換政二代了」、「因為很多都二代了，上一代退休了」、「政二代，最近看到是slogan打上某某某議長的女兒」、「年輕出來選的通常8成是政二代」。不過也有網友提到，「要說純素人能選上的很少」、「我弟有出來選，但我也覺得沒有靠關係，素人很難上就是了」。

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