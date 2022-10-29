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營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

銘傳大學24歲的蔡姓女大生10月13日陳屍在士林的租屋處，脖子上還有一圈明顯瘀青。（圖／合成圖）

▲銘傳大學24歲的蔡姓女大生10月13日陳屍在士林的租屋處，脖子上還有一圈明顯瘀青。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

馬來西亞籍蔡姓女大生命案震驚台馬，兇嫌陳柏諺一度吞藥畏罪輕生，被搶救回來後卻又謊話連篇、證詞多變，先稱「幫助自殺」後又改口「枕頭悶殺」，法醫解剖則證實被害人是遭猛掐致死。據悉，陳嫌住處被發現有多個飛機杯及矽膠娃娃，顯示陳嫌疑似有特殊癖好，不排除是因沉迷窒息式性愛對蔡女下藥，導致悲劇，確切案情仍待進一步釐清。

24歲的蔡女長相甜美、外型亮眼，在課餘擔任模特兒，生前還是名小有名氣的直播主，營建業小開陳柏諺（30歲）疑似以粉絲身分接近蔡女，2人在10月8日正式確定情侶關係，不料才交往5天，蔡女就魂斷陳柏諺手中。

法醫發現，蔡女遺體並未有掙扎痕跡，進一步解剖在其體內發現有藥物反應還有精液反應，懷疑陳柏諺早有預謀，且在被害人服藥昏睡後下手，以致蔡女脖子有一圈明顯瘀痕，相驗後也確認死者頸骨骨折，研判是陳男單手狠掐蔡女致死。

知情人士透露，陳柏諺在外形象陽光上進，還常在臉書上分享佛法，但他的房間內卻滿是飛機杯和情趣用品，還有一具要價不斐的矽膠娃娃，從這些跡象判斷，陳男疑有特殊癖好，更可能沉迷窒息式性愛，才會在蔡女被下藥昏睡失去意識後，以枕頭蓋住其口鼻，又單手掐住被害人脖子，在激情之時不慎失手將蔡女狠掐致死。

兇嫌陳柏諺畏罪輕生被救回，卻鬼話連篇，先是供稱「加工自殺」，後續又說是「意外」，他只是想「嚇嚇蔡女」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲兇嫌陳柏諺畏罪輕生被救回，卻鬼話連篇，先是供稱「加工自殺」，後續又說是「意外」，他只是想「嚇嚇蔡女」。

除了情慾的原因，想用金錢換取穩固的愛情關係卻遭拒絕，也是陳男痛下殺手的另一個可能因素。

陳嫌被逮後想合理化自己的行徑，控訴蔡女在5天內花光他10萬元，他心生不滿才會「想嚇嚇她」。知情人士透露，由於蔡女外貌姣好，陳柏諺無法從她身上獲得足夠的安全感，陳為加快腳步確認2人的關係，才主動將10萬元全部身家匯給對方。

據了解，蔡女收到這筆錢時曾多次婉拒，陳嫌卻執意要給，隔天又反悔想討回，2人也因此發生口角，陳嫌認為自己的真心遭辜負，一時間無法調適，暴怒之下動手殺人。

悲劇發生後，蔡女的家屬第一時間飛抵台灣處理愛女後事，並在10月24日下午舉辦告別式，蔡父「害怕隨便的一句發言，造成台灣與馬來西亞間的國際糾紛」而未有情緒性發言，反而是向愛女致歉，表示「爸爸、媽媽、弟弟沒有保護好妳」，老父親的悲痛讓人無比心碎，也再度點燃大馬網友怒火，期盼陳柏諺能為自己的行為付出代價，還給死者一個公道。

蔡女家屬在第一時間趕抵台灣處理愛女後事。（圖／報系資料照）

▲蔡女家屬在第一時間趕抵台灣處理愛女後事。

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