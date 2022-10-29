流浪狗「叼人頭」亂竄影片曝！　警方證實是黑幫斬首命案

Ésta debe ser una de las imágenes más fuertes del 2022 en nuestro México.



Captan a un perro cargando una cabeza humana en su hocico, habría ocurrido en Zacatecas. pic.twitter.com/acl6DO4FYS — Hannia Novell نوفيل (@HanniaNovell) October 28, 2022

記者崔子柔／綜合報導

墨西哥薩卡特卡斯省近日有民眾目睹，一隻流浪狗嘴裡叼著一顆人頭四處行走，警方獲報後發現，這顆頭顱屬於26日晚間被分屍的死者。

根據《巴士的報》報導，影片在網路上曝光後，引起熱烈討論，當地執法人員則透露，這顆頭顱屬於26日晚間一起命案的死者，全案和販毒集團相關，死者當時被斬首後棄屍於蒙特埃斯科韋多鎮一家銀行的ATM外。

▲流浪狗叼著人頭在街上晃。（圖／翻攝自推特）



警方在棄屍地點找到一張字條，當地常有販毒集團和黑幫份子廝殺的案件，許多人被殺害後會遭到肢解，兇手還會留下字條當作恐嚇對方陣營。

警方表示，在現場進行調查時，有一隻流浪狗突然將頭顱叼走並逃跑，當時未能及時制止，獲報後才將頭顱奪回，目前並未公開死者身分。