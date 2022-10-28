美52歲婦女「不想做愛」38歲同居男友氣到抓狂　狠刺她100刀再斬首

▲美國38歲男子菲爾茲（Justin Fields）因為女友拒絕和他做愛，狠刺對方100多刀致死。（圖／翻攝自Blount County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉巴馬州52歲女子貝麗（Tammy Bailey）21日晚間遭38歲同居男友菲爾茲（Justin Fields）殺害。警方到場時發現她的頭部和一條手臂都被用刀砍斷，身中100多刀，而男友犯案動機只是因為貝麗拒絕和他做愛。

根據《紐約郵報》報導，案發當晚，這對情侶先到當地幾家酒吧慶祝菲爾茲的生日後，一起返回兩人同居的貝麗家中。警方表示，到家後菲爾茲又喝了一杯白蘭地，並在他自己的房間裡彈吉他，後來他起心動念想要做愛，於是走進貝麗的房間求歡。

據菲爾茲的陳述，貝麗拒絕了他，這讓他感到很沮喪，他宣稱自己只用刀刺入女友胸口後就失去意識睡著了，然而，隔天上午菲爾茲醒來後發現女友血跡斑斑的屍體時，一度以為自己在做噩夢，自己竟然用20公分的刀刃刺了她100多刀。

▲美國52歲女子酒後拒絕男友求歡竟遭殘忍斬首。（示意圖，非文中人物／取自免費圖庫pexels）

布朗特縣警長穆恩（Mark Moon）表示，警方很確定貝麗在第一次被刺時就已經死亡，菲爾茲隔天驚覺大事不妙，才驚慌失措地打給父親坦承自己犯下「可怕行徑」。警方在下午5時30分進入犯罪現場後看見了令人驚駭的場景，坐在門外階梯上的菲爾茲則當場遭到拘留入獄，目前尚無法確定菲爾茲是否有任何精神病史，但確實沒有任何前科紀錄。

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