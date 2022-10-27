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代購精品包要求先付款　女客傳「47.9萬匯款單」假到笑出來

記者黃翊婷／綜合報導

一名在英國求學的女學生聲稱，因為12月底準備返回台灣，想順便做代購賺筆小錢，沒想到遇上詐騙集團，對方要求代購精品包包，總計47萬9000元，但傳過來的郵局匯款單有多處塗改，甚至連收款人銀行名稱都糊成一團，卻都沒有依照規定蓋章、簽名，她警覺有異才沒有上當。網友們看到照片也紛紛留言表示太扯，「這張匯款單真的夠好笑」、「第一次看到這種匯款單」。

留學生代購精品包遇詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO發現匯款單有多處塗改。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，在英國求學時常常逛街，今年12月底準備回台灣，於是想順便做代購，賺點小錢，單純就是當成興趣在做，結果居然遇到詐騙，買家暱稱為「丹丹」，自稱住在清境農場附近的山區，想和朋友一起下單購買精品包包，並要求她拍攝櫃上照片，好讓自己和朋友挑選包款，再一起下山去郵局匯款。

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原PO也依照要求前往櫃上拍攝包款，接著要求丹丹先付款，她才會幫忙購買，沒想到對方回傳過來的匯款單卻錯誤百出。照片中，匯款單上的日期、收款人帳號、戶名和匯款金額都有明顯塗改的痕跡，整張單子卻都沒有依照規定蓋章、簽名。

留學生代購精品包遇詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO與丹丹的對話。

原PO警覺有異，並向丹丹提出質疑，包含在台灣傍晚6點多去郵局臨櫃匯款，與郵局的營業時間不符合，而且塗改痕跡也沒有蓋章、簽名，甚至連匯款人姓名、帳戶都不提供，讓她無法查帳。丹丹則強調，當時郵局確實有營業，下午3點30分以後匯款要等到隔日才會入帳，結果原PO只是問了一句「那我早上能查到帳嗎」，她就回嗆「懷疑別人要合理」，並未明確回答是否能收到帳。

留學生代購精品包遇詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO的朋友也被一名暱稱為丹丹的人騙過錢。

事情發展至此，原PO也確定自己是遇上詐騙了，最後這件交易當然沒有完成。更讓她傻眼的是，後來與朋友聊天才知道，朋友也被一名暱稱為丹丹的人騙過錢，幫忙代購1萬多元的香水，因為沒收到款項，氣得一狀告上法院，對方當時懷孕，受到通緝連醫院都進不去，不得已只好把錢還清，才能進醫院生小孩。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示誇張，「還好原PO很聰明」、「搞不好是故意要妳拍照片，再假裝她自己是代購來騙其他人」、「這張匯款單真的夠好笑」、「第一次看到這種匯款單」、「這手法也太粗糙了」、「這樣塗改，行員一定會要求本人重寫新的，避免爭議，不然行員也會出事」、「我字寫醜就被行員要求重寫一張，她這樣能過才有鬼」。

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