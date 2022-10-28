美學者：美應對台「戰略清晰」　向中國武力脅迫表達「不可接受」

▲美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

中共總書記習近平再次連任，對台施壓料更進一步，美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）認為，中國加強對台武力脅迫，美國應表達「不可接受」，也就是「戰略清晰」（strategic clarity）。

哈斯28日上午透過視訊出席陸委會主辦的「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，他表示，中國加強對台灣的武力脅迫，包括擴大演習範圍等片面行為，美國應在這種局勢下表達「不可接受」，也就是「戰略清晰」。

不過，哈斯也提到，「戰略清晰」是為了遏止中國，不是無條件的支持台灣，讓台灣採取大膽的挑釁，或其他不計代價的行為。

哈斯強調，美國的外交政策，不是為了改變中國，或讓中國轉型，「務實的外交目標，應該是影響中國的對外行為，讓中國不要破壞穩定。」

哈斯也建議，台灣與盟國都要降低經濟上對中國的依賴，不管是出口或者進口，否則會「綁手綁腳」。

另外，對於各界關注中國是否會動武，甚至有無所謂的「統一時間表」，哈斯坦言，不知道中國有沒有「時間表」，但從其發言與行為來看，耐性越來越不夠，美國、台灣、日本必須在軍事上做好準備，「如果中國發現，要付出的代價更大，也許會改變態度。」