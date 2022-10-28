恐怖！新莊孕婦路邊等同事接送　半裸刺青男逼近要她跪下

▲新莊懷有9月身孕的孕婦等車被瘋男喝令下跪。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名懷孕37周即將待產的38歲孕婦，昨日早上7時許，在新莊區新北大道七段788號前等同事接送上班時，突然有名赤裸上身的男子走到她身旁對著她大吼：「給我跪下，手機拿遠點！」孕婦怕遭到攻擊，只能下跪邊叫救命，一旁經過桃園客運司機見狀立刻叫孕婦上車躲避，該孕婦昨晚間赴警局報案，警方將傳喚陳男到案說明，事後會依恐嚇、強制函送偵辦。

據了解，懷孕37週的38歲游姓女子，昨27日上午7時許，在路邊等同事開車接送，發現「赤裸上身並有刺青」29歲陳男漸漸靠近，游女開始保持距離，但陳男突然喝斥游女要求她跪下，並將手機拿開，因游女懷孕9個多月不便奔跑，只好依指示跪下並呼叫救命，希望有好心人能夠聽見。

當時，桃園客運32歲石姓駕駛公車恰巧經過，發現游女跪在路旁，司機立刻下車查看幫忙，游女說明原因後，石姓司機先讓游女起身，並上公車乘坐逃離案發現場，隨後與民眾合力趕走發狂的陳男。

這時，碰巧巡邏警員經過，民眾向警員反映後，上前盤查陳男，游女則先行上班，晚間再到警局製作筆錄，警員今天將傳喚陳男到案說明，並依恐嚇、強制罪函送偵辦。