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社會 社會焦點 保障人權

獨／高租金社宅「停車場違規蓋管理室」　住戶怒批北市停管處噤聲

▲▼ .地下停車場停車管理室違規使用情況（木柵、明倫社宅） 。（圖／民眾提供）

▲北市明倫、木柵社會住宅地下停車場委外廠商，違反契約在停車格建辦公室。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

為實踐居住正義，政府推動社會住宅政策推「8年20萬戶社會住宅」為目標，但有民眾向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，明倫、木柵社會住宅地下停車場委外廠商，違反契約在停車格建辦公室，停車格髒亂不堪，且按契約，廠商應配置1名管理員、1名清潔員，卻僅有1人分飾2角偽造簽到，讓廠商省下百萬，而停管處僅開罰1萬，讓他質疑都發局跟住都中心、停管處是否選擇吞下不吭聲？

民眾A先生指出，木柵社會住宅地下停車場，營運至今1年多以來無人打掃，今年7月經檢舉停管處派員稽查回覆「並未發現」，事後A先生經調閱監視器確認現場1名人員且非停車委外廠商清潔人員，而停管處卻解釋，「委外廠商遞交不實其他公司人員簽到表讓稽查員不察」對此，也補裁罰違約1次，罰金1萬元。

▲▼ .地下停車場停車管理室違規使用情況（木柵、明倫社宅） 。（圖／民眾提供）

▲木柵社會住宅地下停車場，委外廠商違規蓋管理室。（圖／民眾提供）

A先生舉發到裁罰歷經3個月，但停管處僅裁罰1次，未連續開罰；至今廠商仍未如實履約，停管處對先前履約不實部分既往不咎，讓他質疑，換算廠商省下人力成本超過百萬，罰金僅1萬，根本大賺，經過這件事情後，社宅大樓更禁止調閱監視器供蒐證使用。

▼根據停車管理工程處與廠商契約，清楚列出，如需變更建築物硬體工程，需先繪圖徵得停管處同意。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

讓他覺得詭異的是，委外廠商持社宅物業管理公司簽到表混充自家簽到表，欺騙停管處企圖蒙混過關，確實也騙成功，但政風室發現簽到表有偽造文書情形，停管處竟未主動調查告發，讓他認為態度太消極。

他更指出，停管處與都發局甚至積極替廠商解套，雖然日前停車場辦公室遭建管處認定為違建後，廠商花費自拆，卻將辦公室「乾坤大挪移」改到社宅一樓大廳公共空間，他氣憤說，同一廠商違規使用不只一處，連明倫社宅也出現違規使用法定車位，改建為辦公區，至今使用中，停管處仍視而不見。

▼美輪美奐社會住宅地下停車場出現凌亂不堪模樣，甚至垃圾推放在停車格上。（圖／民眾提供）

▲▼ .地下停車場停車管理室違規使用情況（木柵、明倫社宅） 。（圖／民眾提供）

A先生說，據傳廠商願意提供不再契約範圍內的回饋金，換取免費使用社宅空間當辦公區，而停管處政風室口頭證實承辦人知悉此事，但在公文回函中，卻稱經查無回饋金情事，此外後續履約稽查原訂為10月初目前無下文，認他怒批根本放任廠商持續違約省下人事費用。

對此，停管處科長羅至浩說，現在改成連續打掃時段，夜間就不派員打掃，若有髒污就請管理員協助，符合實際使用狀況。

▲▼ .地下停車場停車管理室違規使用情況（木柵、明倫社宅） 。（圖／民眾提供）

▲停管處強調與都發局協調且經同意後，已將地下室管理室移至社會住宅1樓大廳。（圖／民眾提供）

科長說，對於民眾反應事件，清潔部分已依約裁罰，後續也會持續督導廠商；管理室部分，都發局已同意業者在木柵社會住宅1樓設置管理處，讓社宅住戶、購買月票民眾都有一個較方便服務據點；至於明倫住宅管理室目前仍在1樓，因B1容積率尚足，都發局如火如荼施工，待完畢將會移回B1，最後也強調，一切都會依約督導廠商、絕不包庇，持續提供優良服務，也絕對沒有收受回饋金此事。

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