老友來見小乖乖「團團」！　陸研擬這2位貓熊專家「赴台機率高」

▲團團病況不佳，腿軟活動力差。（圖／台北市立動物園提供）

記者任以芳／北京報導

18歲大貓熊「團團」罹患腦瘤，台北市立動物園今（28日）指出，大陸方面研擬派兩名專家來台7天「探視」團團，雙方還在協商入境各項申請。《東森新媒體ETtoday》記者也向四川知情人士取得最有可能赴台的貓熊專家名單，分別是現任中國大熊貓保護研究中心副主任李德生、中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地主任魏榮平（陸稱熊貓），兩位專家研究貓熊長達30多年，擅長診治與護理。當年團團、圓圓乳名還是「小乖乖、黃毛ㄚ頭」時期，兩位專家曾參與挑選贈台和照顧的工作，可說是「團團」四川故鄉老朋友。但最終正確名單還是等陸方公佈為準。

大陸贈台的大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤，台北市立動物園今表示已提出申請，希望大陸方面專家赴台協助診治，目前來台專家名單尚未確定。《東森新媒體ETtoday》記者透過四川方面消息管道，取得可能赴台貓熊專家名單，分別是現任中國大熊貓保護研究中心副主任李德生、中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地主任魏榮平（陸稱熊貓）。

據四川方面知情人士向記者透露，中國大熊貓保護研究中心還在做最後確認，目前傳出李德生、魏榮平是可能優先入選名單，目前都在等兩岸協調和申請手續，兩位專家準備隨時出發。但實際派出人選須等中心正式宣佈。

▲現任中國大熊貓保護研究中心副主任李德生可能赴台（陸稱熊貓）。（圖／翻攝 熊貓頻道）

根據大陸資料顯示，李德生是現任中國大熊貓保護研究中心副主任，研究大貓熊有20多年時間，層赴美、俄、英、日等10多個國家指導參與大貓熊合作與交流，擅長大貓熊疾病防控與救護、繁育、圈養大熊貓野化放歸與野外引種。中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地主任魏榮平，研究大貓熊同樣20多年資歷的專家，擅長診治護理、大貓熊野化培訓放歸、繁殖等工作。

據了解，陸方研擬派出李德生、魏榮平教授赴台機率大，《東森新媒體ETtoday》記者也向其他四川貓熊專家打聽，業界都知道兩人非常專業，「絕對讓人放心，可以給予『團團』術後如何照顧等相關建議。」

更重要的是，李德生、魏榮平教授都是「團團」在四川臥龍故鄉的老朋友。他們都參與過「團團」「圓圓」在四川臥龍基地的生活點滴，以及贈台之前挑選和照顧的工作。

▲團團（左）、圓圓在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地 。（圖／翻攝新華社）

團團、圓圓最早童年生活在四川臥龍基地，編號分別是16號和19號。雄性大貓熊「團團」出生於2004年9月１日，乳名是「小乖乖」。雌性大貓熊「圓圓」出生於2004年8月31日，毛色偏棕褐色十分罕見，成為臥龍中國保護大貓熊研究中心「一枝花」，乳名是「黃毛ㄚ頭」。

後來被「嚴選」成為贈台大貓熊，2006年大陸春節聯歡晚會揭曉最新乳名是「團團」、「圓圓」，原本的暱稱「小乖乖」和「黃毛丫頭」走入歷史。

▲現任中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地主任魏榮平曾經照顧過團團、圓圓。（圖／翻攝 熊貓頻道）

團團、圓圓確認即將贈台後，當年魏榮平教授是時任臥龍大熊貓研究中心主任助理，全程參與照顧工作，跟著團隊親手佈置獸舍，搭建木架、假山、水池等環境，盡快讓團團、圓圓一起生活，培養感情。

李德生教授則是臥龍國家級自然保護區管理局副局長，也曾參與照顧團團、圓圓的工作。根據陸媒報導，他曾介紹團團、圓圓想吃東西時對自己名字特別敏感，只要一叫牠們就會把頭轉向誰（飼養員）。

團團、圓圓當年在四川臥龍基地生活很長一段時間，直到2008年5月四川發生大地震，臥龍貓熊基地遭到損壞，團團、圓圓被移往都江堰貓熊基地生活半年左右， 2008年12月23日正式離開四川老家，來到第二個家鄉台北市立動物園。

▲2008年12月團團、圓圓贈台之前，在四川中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地快樂玩耍。（圖／翻攝 四川在線）

2008年團團、圓圓即將啟程赴台之前，李德生教授也參與交流工作，台灣那時已經先派2名飼養員，與大陸本地飼養員每天照顧團團、圓圓，熟悉牠們生活情況。

當時外界很擔心團團、圓圓赴台後飲食，李德生曾公開介紹，「由於台灣的地理位置及氣候條件與四川不同，竹子來源必須穩定供應，台灣木柵動物園也會先從四川準備十天大約總共800公斤的竹子『存糧』，以免團團、圓圓赴台水土不服。」

▲北市動物園也發文邀請大陸貓熊專家早日赴台，給予照顧「團團」等相關建議。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園也表示，以往每年都和四川臥龍貓熊基地保持交流，雙方人員都有往來，不過這次受限疫情，大陸貓熊專家來台必須「專案」申請，等農委會核准後，送往移民署申請。目前陸委會也表示會全力協助相關事宜。

大陸國台辦發言人馬曉光28日也證實，昨天10月27日下午（中國大熊貓保護研究中心）收到台北動物園請求協助的邀請函後，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的診治和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。希望在兩岸各方的共同關心支持下，「團團」得到更好的治療照護，渡過難關。

