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許藍方捲緋聞終於贏1次！批《鏡週刊》爆料不實　遭求償10萬免賠

▲▼許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲號稱「最美性學博士」的許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者黃哲民／台北報導

「最美性學博士」許藍方去年（2021年）被《鏡週刊》踢爆與已婚醫師學長康鈞尉有不倫戀，她否認當「小三」，仍被判賠仙氣正宮劉友臻50萬元確定。許藍方因事發之初PO文指稱報導不實，又被發行《鏡週刊》精鏡傳媒公司以商譽受損為由，提告要求賠償10萬元、移除貼文並刊登澄清聲明且不准調包聲明內容，許藍方主張沒惡意詆毀，請求免賠，台北地院今判許藍方全部勝訴，精鏡傳媒還可上訴。

去年（2021年）8月10月出刊的第254期《鏡週刊》，根據自稱正宮劉友臻閨蜜的爆料，披露許藍方和康鈞尉於前年（2020年）9月間傳出不倫戀，報導並曝光許、康之間露骨對話紀錄，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「今天一直濕濕」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

▲▼「最美性學博士」許藍方批《鏡週刊》報導不實，反遭提告求償10萬元，她到台北地院辯論終結後離開，低調不受訪，她的律師曾耀賢代為解說。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方（中）批《鏡週刊》報導不實，反遭提告求償10萬元與刊登澄清聲明，許藍方出庭一度哽咽喊窮，說戶頭只剩7000多元而請不起律師。（資料照／記者黃哲民攝）

此事重創許藍方形象、演藝事業一度跌到谷底，正宮劉友臻又告她求償300萬元且須公開道歉，雙方協商無交集，官司膠著期間，許藍方的代言與通告受影響，靠擅長的性學話題努力重聚人氣，她出庭還哽咽自稱打官司花光積蓄、戶頭僅剩7000多元而被迫解除委任律師，正宮求償案一審今年（2022年）7月6日判決許藍方應賠償50萬元，雙方都沒上訴、已確定。

許藍方在《鏡週刊》去年報導後，委任律師發表聲明「為什麼能在未完全查證的情況下，做出這樣的不實報導」等語，指稱報導揭露的對話紀錄與人事時地物，有許多張冠李戴、刻意扭曲之處。《鏡週刊》去年底回顧年度新聞又提本件報導，許藍方再度PO文指責報導不實，揚言「不排除採取相關法律行動」。

▲▼最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方批《鏡週刊》報導不實，反遭提告求償10萬元與刊登澄清聲明，許藍方出庭一度哽咽喊窮，說戶頭只剩7000多元而請不起律師。（資料照／記者黃哲民攝）

結果《鏡週刊》先出手，告許藍方PO文無端侵害商譽，要求賠償10萬元、須移除相關的不實貼文，並在個人臉書刊登聲明啟事連續60天，且不能將啟事內容掉包，《鏡週刊》更聲請勘驗許藍方和康鈞尉的鹹濕對話紀錄，要讓許藍方「心服口服」。

許藍方換掉律師應戰，指稱她跟康鈞尉互傳訊息的「舉動」，被認為侵害正宮的配偶權，她不否認有這個「舉動」，所以不上訴正宮求償案以節省時間與金錢，但並非承認有緋聞，她認為《鏡週刊》斷章取義她跟康鈞尉的對話，她另案告正宮涉嫌誹謗，檢方雖不起訴，但認定報導內容都是媒體自行解讀相關圖片與訊息，足以佐證她批報導內容不實不構成惡意詆毀。

《鏡週刊》委任律師不服，強調：「我們沒有不實報導！」對於法官再次詢問雙方有無調解意願，《鏡週刊》委任律師直接表明：「沒有！」許藍方答稱：「尊重對方。」法官因而訂於今天宣判。

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