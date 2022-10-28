酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

▲麥當勞限時1天刮買1送1券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！為迎接萬聖節，人氣速食店「麥當勞」驚喜於APP祭出限時1天「一指就搗蛋」專屬任務，只要完成專屬任務就有機會刮中「指定品項買1送1」券，像是酥嫩雞翅、雞塊等都有，10月31日限定1天登場。

麥當勞將於10月31日萬聖節當天在APP推出「一指就搗蛋」專屬任務，當天只要完成指定任務，就有機會獲得起司番茄嫩蛋焙果堡、4塊麥克雞塊、酥嫩雞翅等買1送1券，也有大蛋捲冰淇淋等超值優惠券，把握機會來刮一波。

▲漢堡王加碼7大品項買1送1。

另，漢堡王即日起至10月29日也有「7大品項買1送1」優惠，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡、脆雞堡、6塊雞塊、辣薯球、中杯可樂、海尼根0.0零酒精等通通享有買1送1優惠，且內用、外帶皆同享優惠，這波月底小確幸肯定要跟上，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1 、台中美光、南科台積店等門市不參與此活動。

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