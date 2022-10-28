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只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

▲▼必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／業者提供）

▲必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

10月彩虹驕傲月！台灣同志大遊行將於明（29）日正式登場，人氣速食品牌「必勝客」今年再度打造「有愛必勝愛心比薩」，特意把比薩做成愛心造型，並選用經典美式臘腸搭配莫札瑞拉起司，好吃又好拍，且愛心比薩在遊行日「只送不賣」，只要於遊行現場完成指定任務即可獲得，加碼還送彩虹環保扇，數量有限、送完為止。

▲▼必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／業者提供）

▲愛心比薩只送不賣。

響應10月29日彩虹遊行日，必勝客今年再度推出限量「有愛必勝比薩」，特意使用愛心造型的獨家帕瑪森餅皮，搭配經典美式臘腸、莫札瑞拉起司，打造成1顆紅色愛心造型比薩，暖心又可愛，且今年採「只送不賣」方式提供，只要於遊行日當天於必勝客攤位以「6人一組」拍照打卡，就可以免費獲得「有愛必勝比薩」1個，同步還送100%可回收的「有愛必勝彩虹環保扇」，數量有限、送完為止。

▲▼肯德基推出彩虹炸雞環保提袋免費送。（圖／業者提供）

▲肯德基彩虹炸雞環保提袋免費送。

另，同迎接彩虹驕傲月，肯德基也推出「袋走可愛」快閃活動，即日起至全台146間門市免費送「KFC彩虹環保提袋」，特意使用繽紛彩紅炸雞搭配肯德基爺爺圖案，收納後可變成療癒小吊飾，展開則是彩虹條紋環保提袋，可愛爆表，只要購買桶餐並於臉書分享官網10月27日「袋」走可愛活動貼文，即可免費索取彩虹環保提袋1個，只送不賣，限量1000份，送完為止。

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