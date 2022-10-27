快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

▲台中神岡驚悚桶屍案！檢方複訊後酒店女轉列被告，限制出境、出海。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中神岡一處工廠26日驚傳桶屍案，警方將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回，今經檢察官複訊後改列為被告，諭知請回，並限制出境、出海。據悉，蔡姓女子為金錢豹體系一家理容KTV的紅牌酒店妹，其男友在3年前通報失蹤，但失蹤男友是否就是桶屍案的死者，還有待DNA比對確定。

台中地檢署表示，檢察官於今(27)日進行相驗及解剖程序，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，警方並通知蔡姓被告、疑似死者之家屬等人到案說明後，被告蔡女經檢察官訊問後，因尚待相關鑑定報告以釐清死者身分及確切死因，諭知請回，並限制出境、出海。

台中市神岡區一間工廠，26日中午被人通報散發異臭，警方獲報到場調查，結果在一間工廠倉庫內，發現一個塑膠桶，桶內有一具男性屍體，專案小組研判，該名男子疑似是2019年間通報失蹤的男子，有待ＤＮＡ比對確定死者身分，另外警方也在西屯帶回一名年約30多歲的蔡姓女子，並將其列為關係人，蔡女面對警方訊問皆不願鬆口，今天中午蔡女到地檢接受複訊後，檢方將其轉列被告，諭知請回，並限制出境、出海。