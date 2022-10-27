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都是朋友在吃！小胃女嫌吃合菜浪費錢　網酸：該退出飯局的是妳

▲過年回家吃飯，免不了被親戚問到感情問題。示意圖，與本文無關。（圖取自pixabay網站）

▲網友表示自己食量小，跟朋友去吃合菜卻要付一樣的錢。（圖取自pixabay網站）

記者鄭文晴／綜合報導

和一群朋友到餐廳吃合菜，可能會碰到吃不多卻還是要付一樣金額的狀況。一名網友表示，自己食量超小，但身邊的朋友都吃很多，每次出門吃合菜自己根本沒吃什麼，卻要付一樣的錢，她為此感到相當煩惱。許多網友點出關鍵酸，算這麼精，不如別去吃，「該退出這飯局的是妳。」

該名女網友在PTT以「食量很小和別人一起吃合菜 484很浪費錢？」為題發文，表示自己食量超小，但其它朋友食量都蠻大的，每次和大家出門他們都愛點合菜，「但其實我根本都沒吃到什麼」，最後卻都要一起付合菜的錢，詢問是否有人也遇過這種狀況，「有什麼解決方法呢？」

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貼文一出大部分網友認為，是原po自己食量太小，真的要解決就自己提議吃什麼，因為吃飯聚餐就是算人頭，沒人在乎別人吃多少。也有人認為這是好人的負擔，「總是忍不住去討好別人，妳完全無法選擇要或不要，只能緊緊依賴著他們，總是很害怕別人的目光，害怕他們討厭自己。」

有網友則看不下去說，「妳可以提議吃別的，在這群朋友裡是沒有發言權嗎？」、「算這麼精，不如別去吃」、「換一群食量小的朋友」、「答案是，該退出這飯局的是妳喔，除非妳喜歡當分母」、「通常合菜不會吃不夠，是妳自己吃太少」、「不能商量就不是朋友，也沒必要出去」、「很奇怪啊妳又不講。」

▲。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT網友留言。（圖／翻攝PTT）

▲。（圖／翻攝PTT）

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