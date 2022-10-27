台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走

記者白珈陽、翁子皓 ／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠昨(26)日傳出桶屍命案，該廠承租人將一橘色塑膠桶推倒，結果發現一隻人類左手，急忙報警。檢方今（27）對死者相驗完畢，已採集DNA釐清身分中，而鑑識小組在取出證物離開時，現場仍飄散濃厚的屍臭味，相關家屬今日也到場採集檢體，以進一步比對確認死者身分。

▲鑑識小組表示取出證物時，仍飄散濃厚屍臭味。（圖／記者白珈陽攝）

檢方今日在台中榮總相驗、解剖桶屍案死者，相驗完畢後，檢察官表示詳細案情要等候解剖報告出爐，才會統一對外說明。鑑識小組則在取出證物離去時，現場都能聞到濃厚的屍臭味。2名死者相關家屬今日也到現場，用帽子緊緊掩蓋面容，不發一語，在警方陪同下，快步上車離去。

▲台中桶屍案今相驗、解剖完畢，疑似死者的家屬，見媒體等候掩頭避走。（圖／記者白珈陽攝）

豐原分局副分局長表示，今日相驗，確定死者為年約40歲的男性，身高大約落在163公分到170公分，背後有一處模糊刺青，身體並無其他外傷，骨骼完整無損傷，詳細身分已採集DNA進行化驗確認，目前有2組家屬可能性較高，預計明日以前會有結果。

回顧整起事件，林男昨天前往位於台中市神岡區大洲路的A工廠整理時，突然聞到一股惡臭味，赫然發現惡臭來源為填滿水泥的橘色大型塑膠桶，找來員工合力推倒塑膠桶後，水泥碎裂，並露出一隻左手臂，手臂上還戴有手表，他嚇得趕緊報案。

警方調查，林男租下A、B兩間相連廠房，其中A廠房透過仲介再出租給一名約30多歲女子(疑似死者前女友)，自己留下B廠房使用，但該名女租客租下工廠1年後，口頭續租，但過去2年來都沒有繳交租金。

警方初判，死者疑似為2019年失蹤的陳姓男子，是先前租下工廠女子的前男友，目前已經傳喚該女到案，並將其列為關係人。初步檢視遺體，死者死亡時間研判已有2年以上，且屍身嚴重蠟化、幾乎面目全非，目前只能等待DNA結果，比對確切的身分。

據悉，女租客是酒店紅牌小姐，外表身材嬌小貌似學生妹、頂著清純短髮，看不出有30多歲，其男友在2年前被通報失蹤人口，雙方疑似有金錢糾紛，死者是否就是女租客男友，還要釐清。

▲台中神岡廠房驚見桶屍。（圖／記者許權毅攝）