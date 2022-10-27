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社會 社會焦點 保障人權

「我住派出所隔壁」男酒駕還逆騎被逮　喝7瓶啤酒...酒測值曝光

▲桃園分局與環保等單位實施噪音車暨重大交通違規取締勤務。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園分局與環保等單位實施噪音車暨重大交通違規取締勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方26日晚執行噪音車暨重大交通違規取締勤務時，發現一名機車騎士未開啟大燈還逆向行駛，立即尾隨進行攔查，23歲江姓男稱與朋友喝啤酒，想說就住在警所隔壁，貪圖方便就騎車回家，經員警予以酒測值為0.45，依公共危險罪嫌移請偵辦。

▲江姓男子逆向騎機車。（圖／桃園警分局提供）

▲江姓男子酒後逆向騎機車。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局昨晚20至22時，與環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，共同執行取締噪音車勤務，共攔查19輛普通重型機車，經檢測有13輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，並責令改善。

▲▼警方將他攔下並對他實施酒測，結果超標依公共危險罪嫌送辦。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方將他攔下並對他實施酒測，結果超標依公共危險罪嫌送辦。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方將他攔下並對他實施酒測，結果超標依公共危險罪嫌送辦。（圖／桃園警分局提供）

青溪派出所員警藤民祺及鄧嘉瑜於昨晚執行噪音車暨重大交通違規取締勤務時，發現一名機車騎士未開啟大燈、並有逆向等違規行為，立即尾隨進行攔查，該江姓機車騎士表示自己就住青溪所附近，晚上與前同事相約聚餐，期間喝了6、7瓶啤酒，想說離家不遠貪圖方便就騎車回家，經實施酒測為0.45MG/L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。

警方呼籲汽車駕駛人酒後切勿上路以免危害自身及他人安全，另切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合執行稽查勤務，請勿以身試法以免得不償失。

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