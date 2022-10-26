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周玉蔻踢館「日本學者」預測選舉結果　小笠原分析：民進黨有利

▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

▲日本學者小笠原欣幸（右二）預測縣市長選舉結果，民進黨大敗。（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導 

堪稱台灣議題研究權威的日本學者小笠原欣幸，在臉書上發文預測台灣的縣市長選舉預測，認為結果會是5：15：1：1，也就是民進黨大敗、國民黨大勝，民眾黨與無黨籍各斬獲1席，蔣萬安會贏得台北市長選舉。遭到資深媒體人周玉蔻在下方留言踢館，認為預測不準。對此小笠原也補充一點，認為之後還是民進黨有利。

周玉蔻在小笠原欣幸臉書下方留言，「不準確啦，三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式，完全不適用！恕我直言」。

小笠原欣幸對此回應周玉蔻表示，「下個月我拜訪您請教」。另外他還回應一位網友的留言表示，「不必哭了，反而總統選舉民進黨有利」。

小笠原欣幸還強調，「因為這次我無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，我希望台灣朋友們給我指教。」

圖例◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。

小笠原欣幸預測結果如下：

縣市　民進黨　 國民黨 　民眾黨／時力／無黨籍

基隆市　△蔡適應　〇謝國樑　陳薇仲　黃希賢

台北市　 陳時中　〇蔣萬安　△黃珊珊

新北市 　林佳龍　◎侯友宜

桃園市　△鄭運鵬　〇張善政　賴香伶　鄭寶清

新竹縣 　周江杰　◎楊文科

新竹市　△沈慧虹　林耕仁　〇高虹安

苗栗縣　△徐定禎　謝福弘　〇鍾東錦

台中市　 蔡其昌　◎盧秀燕

彰化縣　 黃秀芳　◎王惠美

南投縣　 蔡培慧　◎許淑華

雲林縣　 劉建國　◎張麗善

嘉義縣　◎翁章梁　王育敏

嘉義市　 李俊俋　◎黃敏惠

台南市　◎黃偉哲　謝龍介

高雄市　◎陳其邁　柯志恩

屏東縣　◎周春米　蘇清泉

宜蘭縣　 江聰淵　◎林姿妙　陳琬惠

花蓮縣　 KolasYotaka　◎徐榛蔚

台東縣　 劉櫂豪　◎饒慶鈴

澎湖縣　〇陳光復　△賴峰偉

金門縣　 不提名　◎楊鎮浯

連江縣　 李問　◎曹爾元／王忠銘
 

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