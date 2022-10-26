新北影響力論壇30日登場！　侯友宜親曝自身生命故事

▲新北市政府新聞局30日舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動 。（圖／新北市新聞局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市政府新聞局於30日下午14時在新北市政府3樓多功能集會堂舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動。活動現場將邀請多位影響力人物分享他們的生命故事。新北市長侯友宜也將透過影音獨家分享他的生命故事，希望民眾可以透過這些動人且造就不凡正向影響力故事，鼓舞更多生命創造不凡的時刻。

新聞局表示，生命起伏帶來不同的體驗和故事，新北市百花齊放，除了包容多元群體，更有著一段段巷弄間的生命故事。新聞局30日下舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動。現場由知名作家王文華擔任主持人，並邀請新北成團的療癒系創作樂團守夜人擔任演出嘉賓，同時團長秦旭章也將分享從未公開過的創作與生命故事。

新聞局指出，除了精彩演出外，現場邀請聯合報新聞部副內容長王茂臻及《拔一條河》金馬紀錄片導演楊力州，分享他們帶著鏡頭和紙筆從市區到邊陲的紀實故事；以及素有珊瑚媽媽之稱的秘書長陳映伶、台灣居護董事長汪秋蓉，則用生命觀察不同生命的動人故事，有人工復育珊瑚保護海洋的時刻，更有陪伴生命圓滿謝幕的鄰里照顧片刻。

活動中，侯友宜也將透過影音獨家分享他的生命故事，新北市政府期許這些動人且造就不凡正向影響力的故事被更多人知道，也鼓舞更多生命創造不凡的時刻。

新聞局長張愛晶表示，新北影響力設定「Beyond Ordinary」為主題標語，拍攝 10 位在各自專業領域裡默默發光的影響力人物，透過影片分享自身經驗，並將影片精神延伸至實體活動，辦理「時刻不凡・新北影響 力」論壇，邀請影響力人物到現場分享他們克服困難、致力實踐理念的人 生歷程，以及如何以時光成就事業，並在不同領域裡揮灑影響力，或以溫暖力量與他人 的生命相互激盪，產生深遠影響的生命故事。



