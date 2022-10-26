杜絕詐騙！指揮中心啟用「短網址」　莊人祥：前面一定有gov.tw／

▲政府專用短網址說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，為使民眾能清楚辨認政府官方網頁之短網址，指揮中心已於10月起使用數位發展部「政府專用短網址服務」，並將原先於疾管家與疾病管制署-1922防疫達人提供新聞稿短網址連結以政府專用短網址取代，以輔助防疫業務推動。

指揮中心說明，「政府專用短網址服務」連結導向至原始網址沒有延遲相當順暢，除能避免原非政府專用短網址服務網址可能隨時間失效甚至導向錯誤網站情形外，也減少轉換短網址所需花費的人力成本與主機資源，且「政府專用短網址服務」均有存檔，可避免不同單位處理同樣網頁時出現不同網址造成的錯誤情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心另指出，疫情期間時有接獲民眾反映，收到不明以指揮中心或疾病管制署等官方名義發送之詐騙釣魚信件或簡訊，內容出現不明短網址連結。

指揮中心一再提醒民眾提高警戒，勿開啟此類信件或簡訊、點擊連結或附件，以確保個人資訊安全。政府機關網址一定是使用「政府專用短網址服務」，網址前半段為gov.tw/xxx，對於一般民眾也提供反查原始網址的功能，以減少民眾困惑。

指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，中央流行疫情指揮中心正積極推動各種科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！